Những tính năng đặc biệt của Pentax K200D / Máy ảnh giá rẻ Pentax Optio P70 và E70 / Pentax K2000 'entry-level' mà không thấp

Pentax Optio E70L có vỏ màu đen, còn E70 có vỏ màu vàng. Ảnh: Letsgodigital.

So với E70, Pentax Optio E70L có độ phân giải cao hơn 0,1 Megapixel (10,1 so với 10 Megapixel), dải ISO hẹp hơn (80-6.400 so với 64-6.400), thân hình vuông vắn, vỏ ngoài ít màu mè hơn và các phím điều khiển ở mặt sau được thiết kế theo kiểu khác. Còn lại, tất cả các thông số đều giống hệt nhau.

Giống như model ra mắt cách đây chưa đầy một tháng, Pentax Optio E70L cũng được trang bị ống kính có zoom quang 3x, màn hình LCD rộng 2,4 inch cùng các công nghệ chống rung, nhận diện khuôn mặt, nhận diện nụ cười và rất nhiều chế độ chụp mặc định. Máy sử dụng pin AA và có khả năng quay video.

Theo dự kiến, Pentax Optio E70L sẽ có mặt trên thị trường trong tháng tới với giá khoảng 140 USD.

Bạch Dương (theo Reghardware)