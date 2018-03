Pentax Q, đối thủ của Sony NEX C3, trình làng

Hôm qua, Pentax làm giới công nghệ bất ngờ với việc ra mắt một mẫu máy ảnh ống kính rời có kích thước siêu nhỏ với cái tên rất đơn giản, Q. Thế nhưng kiểu dáng nhỏ gọn, thay ống kính và không có gương lật của máy đi kèm mức giá tương đương với một chiếc máy DSLR thực thụ tầm trung, 800 USD. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng ảnh mà máy chụp được cũng như độ tiện dụng mà nó tạo ra.

Pentax Q trang bị cảm biến CMOS chiếu sáng sau (BSI) độ phân giải 12 Megapixel kích thước 1/2,3 inch cùng kiểu dáng gọn nhẹ, hấp dẫn, đèn flash thiết kế thú vị, quay video Full HD. Model này thậm chí còn nhẹ hơn cả NEX-C3, niềm tự hào của Sony với chỉ 200 gram, trong khi sản phẩm của hãng điện tử Nhật là hơn 300 gram.

Nhỏ gọn chưa hẳn là lợi thế của Pentax Q. Ảnh: Engadget.

Nhưng nhược điểm đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là cảm biến của máy. Kích thước quá nhỏ, 1/2,3 inch chỉ bằng 67% so với cảm biến APS-C của máy Pentax K-mount. Cảm biến này cho độ phóng đại ảnh rất lớn, tới 5,5x, so với 1,5x ở cảm biến APS-C trong các loại sử dụng chip Sony ILC hoặc 2x của các máy Micro Four Thirds. Một ví dụ đơn giản, ống kính sản xuất với tiêu cự thực tế 18mm sẽ tương đương góc nhìn 27 mm trên máy Sony ILC, 36 mm trên các máy Olympus, Panasonic nhưng tới 99 mm trên máy Pentax Q. Điều này dẫn tới việc sản xuất một ống kính góc rộng cho Pentax Q sẽ rất khó khăn.

Cảm biến nhỏ cũng ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh (DOF). Các cảm biến nhỏ hơn cần chụp với khoảng cách ngắn hơn để tạo ra một độ sâu trường ảnh nhỏ (làm mờ cả hậu cảnh và tiền cảnh sau với đối tượng) ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, như đã đề cập bên trên, sản xuất một ống kính góc rộng cho dòng máy này là rất khó khăn. Pentax mặc nhiên đã thừa nhận điều này khi tích hợp thêm một bộ kiểm soát bokeh trong máy ảnh. Các máy ảnh ILC và máy compact khác cũng bao gồm khả năng này được gọi là "background defocus" (làm mờ hậu cảnh). Và hơn ai hết, Pentax Q thực sự rất cần tính năng này.

Bảng so sánh cấu hình Pentax Q với các mẫu máy thay ống kính không gương lật khác. Ảnh: Cnet.

Một điểm yếu nữa là ở khả năng thay thế ống kính. Pentax Q sử dụng ngàm Q-mount mới hoàn toàn và không thể tận dụng được các loại ống kính đã có trước đây của máy ảnh APS-C và full-frame. Pentax hiện cũng không có ý định sản xuất ngàm để thực hiện việc chuyển đổi ống kính khác loại sử dụng trên Pentax Q. Việc chờ đợi một hãng thứ 3 sản xuất ống kính cho dòng máy này ít khả năng xảy ra vì nó cần phải chứng minh được chất lượng trước khi có công ty muốn nhảy vào.

Vấn đề tiếp theo vẫn liên quan đến cảm biến ảnh. Công nghệ BSI được phát triển để cải thiện độ nhạy sáng thấp trên các loại cảm biến nhỏ, và thực sự nó hoạt động rất tốt trong điều kiện này. Nhưng các máy ảnh tích hợp cảm biến BSI trước đây cho thấy lại cho chất lượng hình ảnh không thực sự tốt dưới ánh sáng ban ngày. Pentax Q có thể trang bị cảm biến Sony BSI gần đây nhất giống như trên model Nikon Coolpix P300.

Những ống kính đi kèm Pentax Q thực sự được coi là "đồ chơi" vì chúng quá nhỏ. Nhưng đổi lại, mức giá lại khá rẻ, chỉ 80 USD cho ống góc rộng 25mm hoặc tele 100mm và ống mắt cá 130 USD. Chất lượng thấu kính của các thiết bị này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

So sánh với các mẫu máy ảnh compact. Ảnh: Cnet.

Pentax Q tự hào với kiểu dáng nhỏ gọn chỉ tương tự như một máy ảnh du lịch. Quả thực, model này nhỏ hơn khá nhiều so với các máy Micro Four Thirds và các mẫu máy thay ống kính nhỏ gọn khác như dòng NEX của Sony. Thế nhưng, đây là một mẫu máy ảnh ống kính rời, đồng nghĩa với việc luôn cần thêm một ống kính gắn ngoài. Và người dùng vẫn sẽ phải mua một chiếc túi đựng ít nhất là gấp rưỡi một chiếc máy ảnh du lịch thông thường hoặc nhiều hơn để đựng được nhiều ống kính nếu muốn. Chính vì vậy, kiểu dáng nhỏ không hẳn là một điểm mạnh của Pentax Q.

Điểm cuối cùng, giá của Pentax Q sẽ khó lòng khiến một ai đó dễ dàng bỏ qua những nhược điểm của máy để chi 800 USD chưa kể ống kính. Mức giá này đắt hơn rất nhiều so với một chiếc máy ảnh du lịch và thậm chí là cả một chiếc máy thay ống kình khác trong khi chất lượng ảnh vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

Vẫn cần thời gian để kết luận cuối cùng về sự thành bại mẫu máy ảnh mới của Pentax. Nhưng với những thông số kỹ thuật hiện tại, Pentax Q sẽ khó lòng có được một vị trí vững chắc trên thị trường máy ảnh thay ống kính không gương lật đang phát triển nhanh.

Hoài Anh