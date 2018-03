Olympus E-420 - DSLR nhỏ nhẹ nhất thế giới / Nikon trình làng D60 và 7 máy ảnh CoolPix / Những tính năng đặc biệt của Pentax K200D / Pentax K200D chẳng giống ai / Pentax ra mắt DSLR tầm thấp / Canon EOS 1000D cho người dùng phổ thông / Pentax K10D cho ảnh chi tiết / Pentax K100D tăng chất giảm giá / Pentax *ist DS2 / Pentax *ist DS

Gỡ gạc lại nhược điểm to và nặng của hai đàn anh K20D và K200D ra cùng thời với các đối thủ trên, Pentax đã rút gọn hết mức có thể để K2000 sở hữu một thân hình bé nhỏ và không trở thành một "gánh nặng" cho những người mới chụp.

Pentax K2000 hay còn được gọi là K-m. Ảnh: Dpreview.

Có thể nói K2000 là phiên bản thu nhỏ của K200D với cùng một cảm biến. Tuy nhiên, K2000 đã được tối giản bằng cách bỏ màn hình LCD trên mặt máy, hệ thống phím điều khiển được thiết kế đơn giản, hướng tới những người mới nâng đời từ máy ngắm chụp (Point and Shot). Hệ thống lấy nét giảm từ 11 xuống còn 5 điểm, các thiết kế chống thời tiết cũng không còn. Tuy nhiên, K2000 lại có điểm hơn, đó là ISO được bổ sung thêm mức 3.200 và tốc độ chụp liên tiếp tăng lên 3,5 khung hình/giây (so với 2,8 của K200D).

Để thêm phần "nhẹ gánh", ống đi kèm 18 - 55 mm f/3.5-5.6 DA L được thiết kế lại với việc thay vòng tiếp xúc từ kim loại sang nhựa, so với ống 18 - 55 mm f/3.5-5.6 DA trước đây. Do đó, toàn bộ kit đã giảm trọng lượng đáng kể.

Các tính năng cơ bản khác của K2000 cũng tương tự như đàn anh K200D với cảm biến 10,2 triệu điểm ảnh, hệ thống chống rung bằng cảm biến, tính năng ưu tiên nhạy sáng (SV). Màn hình 2,7" với độ phân giải 230.000 điểm ảnh, sử dụng thẻ SD và 4 pin tiểu AA thông thường.

Ống kính DA L mới. Ảnh: Dpreview.

Về kiểu dáng , mặc dù có lớp vỏ nhựa và thân hình nhỏ gọn, nhưng K2000 vẫn khá chắc tay, một phần do tay cầm vừa vặn (do phải đủ chỗ chứa 4 pin AA). Với thiết kế này, khi lắp những ống to hơn, người chụp vẫn có được cảm giác thoải mái và chắc chắn. Có thể nói K2000 là dòng máy DSLR nhỏ nhất mà Pentax từng sản xuất kể từ chiếc *ist DL từ 2005.

Một thiết kế khá tiện dụng của các máy Pentax là nút tháo ống kính nằm ngay cùng bên với báng chụp, nên trong khi đang cầm máy, người dùng có thể bấm nút để thay ống kính dễ dàng chứ không như Canon, phải chuyển tay, rắc rối hơn.

Mặt trên do đã lược bỏ màn hình nên trông khá đơn giản, chỉ gồm bánh xe tùy chọn các chế độ chụp cùng với nút chỉnh bù sáng và nút Help "đặc trưng Pentax" giúp người chụp có thể bấm bất kỳ lúc nào khi muốn biết về một tính năng nào đó của máy. Mọi thông số của màn LCD bị lược bỏ sẽ chuyển về cho màn hình LCD sau máy hiển thị.

Mặt sau cũng được thiết kế lại cho giao diện đơn giản, phù hợp với người mới chụp. Ngoại trừ nút truy cập menu, xóa ảnh, xem ảnh và vòng 4 hướng các nút điều chỉnh chụp tự động, cân bằng trắng, ISO và đèn tương tự như bất kỳ máy PnS nào, K2000 chỉ bổ sung thêm nút INFO xem thông số bức ảnh chụp, nút AF chỉnh chế độ lấy nét và bánh xe điều chỉnh để zoom hay chọn điểm lấy nét là các nút thuộc dòng DSLR.

Mặt sau là màn hình 2,7" với độ phân giải 230.000 điểm ảnh, góc nhìn 140 độ và độ sáng có thể điều chỉnh. Tuy nhiên, màn hình lại không được phủ lớp chống lóa nên khi xem ngoài trời sẽ gặp nhiều khó khăn. Đáng tiếc là ra đời sau nhưng K2000 không có chế độ LiveView, có lẽ do muốn cắt giảm tối đa giá thành tới tay người dùng.

Pentax K2000 có thêm phiên bản màu trắng. Ảnh: Engadget.

Tốc độ hoạt động của K2000 so với các đối thủ cùng cấp không đến nỗi tệ và ở nhiều tiêu chí còn có phần vượt trội. Chẳng hạn, khi đã căn nét, thời gian chụp ảnh của K2000 chỉ mất có 0,04 giây, sau Canon 1000D (0,03 giây), còn đứng trên Olympus E-420, Nikon D60 lẫn Sony Alpha A-200. Tốc độ chụp liên tục cũng đáng nể với 3,5 khung hình/giây so với Canon (3), Nikon (3) và Sony (2,9).

K2000 có 5 điểm lấy nét với 3 chế độ lấy nét tĩnh (AF-S), lấy nét liên tục (AF-C) và lấy nét tự động (AF-A). Tốc độ lấy nét của K2000 khá nhanh tùy thuộc vào loại ống kính sử dụng, tuy nhiên, vẫn chỉ đủ dùng và đủ độ tin cậy cho những người mới làm quen với DSLR.

K2000 tương thích với tất cả các ống kính chấu K-mount và do chống rung nằm trong thân máy nên mọi ống kính đều trở thành ống chống rung, không như Canon và Nikon tùy thuộc từng ống kính. Dù không có nhiều lựa chọn dải ống đa dạng như hai hãng kia, nhưng bù lại Pentax lại có những ống fix rất đáng giá, kể cả khi lắp lên thân máy tầm thấp như K2000, như ống DA 40 mm f/2.8.

Tương tự như K200D, K2000 sử dụng hệ thống chống rung cảm biến SR truyền thống bên trong thân máy, giúp chức năng chống rung hoạt động tốt với tất cả các ống kính của hãng. Cảm biến này có khả năng di chuyển ngang, dọc hay vòng tròn trên một đế điện từ, giúp người chụp có thể giảm tới 4 mức tốc độ (stops) so với mức tiêu chuẩn. Ví dụ, thông thường khi chụp ở tiêu cự 200 mm, tốc độ lý tưởng để ảnh không rung là 1/200 giây, thì ở K200D, người chụp có thể hạ tốc độ xuống còn 1/13 (1/200, 1/100, 1/50, 1/25, 1/13) mà ảnh vẫn nét.

Pentax là một trong số rất ít các nhà sản xuất máy ảnh duy trì kiểu sử dụng pin AA tiêu chuẩn. Bên cạnh lợi thế mua pin đâu cũng được, nếu sử dụng pin Lithium, K2000 cũng có kết quả khá ấn tượng với khoảng 1.500 lần chụp với các chế độ chụp khác nhau.

Ống kit làm bằng nhựa nhưng vẫn đảm nhiệm tốt nhiệm vụ. Ảnh: Dpreview.

Với ống kit hay với ống fix, K2000 cho nước ảnh rất tốt không kém gì các bậc đàn anh của mình. Ống kit của Pentax dù được làm bằng nhựa nhưng vẫn đảm nhiệm chức năng rất tốt, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn ống kit của Canon nếu tính về độ sắc nét.

Chấm điểm sản phẩm

Mặc định, chế độ chỉnh màu trong K2000 được cài ở chế độ tăng cường tông màu giúp người chụp có thể in ảnh trực tiếp từ máy ảnh sau khi chụp xong. Nếu ưa thích sự nền nã nguyên thủy hay các chế độ màu khác (đen trắng chẳng hạn), bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo đúng tông màu thích hợp nhất với mình.

Với bề dầy kinh nghiệp quang học, các ống kính từ xưa đến nay của Pentax dù giá thành không cao nhưng đều cho chất lượng khá hoàn hảo. Vì thế K2000 sẽ là một lựa chọn hợp lý cho những tín đồ Pentax sử dụng lại kho ống kính cũ của hãng lắp vào một thân hình nhỏ gọn nhưng lại tích hợp đầy những tính năng tiên tiến kế thừa từ các đời chuyên nghiệp hơn.

Chưa xuất hiện tại Việt Nam nhưng K2000 có thể được đặt hàng từ các cửa hàng chuyên máy ảnh hay các shop online trên diễn đàn nhiếp ảnh. Giá tham khảo trên shop máy ảnh online nổi tiếng của Mỹ B&H PhotoVideo hiện là 576 USD bộ kit gồm thân, ống 18-55 và đèn flash AF-200FG.

Nguyễn Hà tổng hợp