Samsung 10 chấm giá vừa / Samsung S850 - một bất ngờ mới / Samsung S1050 - 'chất' chưa tương xứng

Với màu vỏ đen tuyền mạnh mẽ, vòng tròn bao quanh ống kính màu xanh và những phím điều khiển dạng cảm ứng khá lạ lẫm, những chiếc máy ảnh thời trang thuộc dòng NV của Samsung khiến cho khá nhiều người không thể cưỡng lại được trước sức hút mê hồn của chúng. NV11 là model được xếp vào tầng lớp trên trong dòng họ NV, với trọng lượng chỉ 195 gram, cảm biến 10 Megapixel, và thân hình khá gọn gàng.

Samsung NV11 có ngoại hình quyến rũ.

Thiết kế của NV11 vẫn mang những nét đặc trưng của dòng NV. Nó đã từ bỏ hoàn toàn những phím bấm thông thường, thay vào đó là dãy phím cảm ứng thông minh, đã được ứng dụng trên hầu hết những model thuộc dòng NV, ngoại trừ chiếc máy ảnh có khả năng chơi nhạc MP3 mang mã hiệu NV3 ra mắt năm ngoái. Những dãy phím cảm ứng của NV11 nằm dọc theo mép dưới và mép phải của màn hình LCD 2,7 inch, có tác dụng giúp người dùng truy nhập vào các menu để thay đổi những cài đặt cho máy.

Tuy nhiên, dãy phím cảm ứng Smart Touch này không phải là không có vấn đề. Thứ nhất, chúng được sắp xếp quá gần nhau, khiến cho những người có ngón tay to rất dễ bấm nhầm sang phím khác. Thứ hai, khi muốn thực thi các chức năng cần đến một con trượt, người dùng sẽ gặp bất tiện lớn với dãy phím cảm ứng này. Khi muốn xem lại ảnh, di chuyển tới các vị trí khác nhau trong bức ảnh đang được phóng to, hoặc điều chỉnh tiêu cự bằng tay, người dùng sẽ phải liên tục miết vào dãy phím cảm ứng theo một chiều nhất định, lặp đi lặp lại, hoặc chỉ miết 1 lần duy nhất nhưng phải giữ chặt phím cuối cùng để có thể kéo con trỏ cuộn lên, cuộn xuống. Điều này là khá rắc rối đối với những người mới dùng, còn chưa quen máy.

Dãy phím cảm ứng nằm dọc phía dưới và bên phải màn hình LCD.

Những tính năng mà Samsung NV11 sở hữu vừa quen thuộc, vừa mới lạ đối với một chiếc máy ảnh ngắm chụp thời trang. Ngoài cảm biến 10 megapixel và ống kính Schneider có zoom quang 5x, với dải tiêu cự tương đương 38 - 190 mm, khẩu độ f2,8 - f4,4, NV11 còn được tích hợp khá nhiều tính năng tiên tiến. Nó cung cấp cho người dùng đầy đủ các chế độ chỉnh tay độ phơi sáng, bao gồm các chế độ Program, ưu tiên độ mở, ưu tiên màn trập và cả chế độ chỉnh tay hoàn toàn.

Với NV11, người dùng có thể dễ dàng tự mình canh nét cũng như thay đổi tiêu cự ở bất cứ chế độ chụp nào, bằng cách trượt ngón tay trên các phím cảm ứng. Tuy nhiên, do không có khả năng ổn định ảnh mà chỉ được trang bị hệ thống giảm rung tiên tiến Advanced Shake Reduction của Samsung, nên chiếc máy ảnh thời trang này cũng chỉ có thể làm giảm một phần nào đó hiện tượng nhòe hình do chụp ở độ nhạy sáng cao, hoặc do tốc độ trập chậm khi chụp với zoom lớn hoặc dưới ánh sáng yếu.

Samsung NV11 cũng sở hữu một số tính năng rất quen thuộc và tiện dụng cho những người chụp nghiệp dư, ít kinh nghiệm. Có cả thảy 11 chế độ cảnh mặc định cho người dùng lựa chọn, trong đó có chế độ chụp chân dung, chụp trong đêm tối và chụp phong cảnh. Những tính năng dò tìm mặt, tự động lấy nét, tự động chỉnh phơi sáng cũng mang đến sự tiện lợi cao cho người sử dụng. Công nghệ dò tìm mặt ở chiếc máy ảnh này có tác dụng rất lớn khi chụp ảnh gia đình hoặc chụp ảnh chân dung, đặc biệt là khi vật thể cần lấy nét không đứng ở vị trí trung tâm trong khung hình.

Samsung NV11 có khá nhiều tính năng chỉnh tay.

Mặc dù xét một cách tổng thể, khả năng hoạt động của NV11 là khá tốt, nhưng nó vẫn mắc phải một số thiếu sót nhỏ. Sau khi mất 2,4 giây để khởi động và chụp xong bức ảnh đầu tiên, chiếc camera này hoạt động với tốc độ 2,3 giây/bức ảnh, trong điều kiện không bật flash. Nếu bật flash, khoảng thời gian chờ giữa 2 lần chụp tăng lên mức 2,7 giây. Tốc độ trập của máy là 0,6 giây trong điều kiện độ tương phản cao, nhiều ánh sáng, và 1,2 giây trong điều kiện ngược lại.

Dẫu có tốc độ khá tốt như vậy, nhưng màn trập có vẻ phản ứng không được nhanh nhạy cho lắm khi người dùng mới bật máy lên. Nếu bấm nút chụp ngay khi đang khởi động, máy sẽ không nhận lệnh và không thực hiện thao tác chụp ngay. Phải chờ khoảng 1 - 2 giây sau khi bật máy, màn trập mới được mở ra. Sau đó, người dùng vẫn phải bấm nút chụp đến nửa chừng, chờ cho máy lấy nét xong rồi mới được bấm hết tay để thực hiện chụp. Không những thế, khả năng chụp liên tiếp của chiếc máy ảnh thời trang này cũng rất đáng thất vọng, khi nó chỉ có thể chụp được 7 bức ảnh ở độ phân giải tối đa trong vòng 10,4 giây, đạt tốc độ khiêm tốn là 0,7 khung hình/giây.

Tốc độ hoạt động của NV11 không thực sự cao.

Ảnh chụp bởi Samsung NV11 có chất lượng khá cao, đặc biệt là ở mặc định độ nhạy sáng thấp. Chiếc máy ảnh này có khả năng tái tạo màu sắc khá chuẩn, trong khi hệ thống cân bằng trắng tự động và chỉnh tay đều cho kết quả rất cao. Mặc dù vậy, những bức ảnh chụp bằng NV11 vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo, khi mà những chi tiết nổi bật thường bị biến mất, đặc biệt là khi chụp với đèn flash. Ngoài ra, ảnh giả vẫn xuất hiện xung quanh các chi tiết nhỏ.

Tóm lại, với ngoại hình hấp dẫn, chất lượng ảnh khá cao và rất nhiều tính năng chỉnh tay, Samsung NV11 là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho những tay máy nghiệp dư, mới bắt đầu tập tành sử dụng máy ảnh. Đây cũng có thể xem là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những người đã sở hữu một chiếc D-SLR nhưng đang muốn tậu thêm một chiếc máy ảnh compact để dùng khi cần thiết. Tuy nhiên, tốc độ chụp của Samsung NV11 không được nhanh như mong đợi. Đồng thời, người tiêu dùng cũng nên sử dụng thử trước khi quyết định bỏ tiền ra mua chiếc máy ảnh này, để xem xem những phím bấm cảm ứng Smart Touch có thật sự hợp với mình không.

Anh Linh (theo Cnet)

Ảnh: Samsungcamera