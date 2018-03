Thị trường DSLR bùng nổ trong năm 2007 / Canon ôm mộng bá chủ thị trường DSLR Nhật Bản / Nikon đứng đầu thị trường DSLR Nhật Bản

Canon đang phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ Nikon. Ảnh: Dslrdad.

Theo IDC, Canon đã bán được 3,18 triệu chiếc DSLR trong năm 2007, trong khi con số tương ứng của Nikon là 2,98 triệu chiếc. Điều đó đồng nghĩa, thị phần của hai hãng trên thị trường DSLR thế giới năm qua lần lượt là 42,7% và 40%. So với mức 46,7% và 33% của năm 2006, có thể thấy Nikon đã thành công trong việc rút ngắn cách biệt với Canon trong phân khúc thị trường đầy tiềm năng này.

Xét về tốc độ tăng trưởng, Nikon tỏ ra vượt trội so với Canon, khi đạt kỷ lục tăng 71,1% so với năm 2006, trong khi mức tăng tương ứng của đối thủ chỉ là 29,3%. Tốc độ tăng trưởng của toàn bộ thị trường trong năm vừa qua đạt 41%, với tổng số 7,45 triệu sản phẩm được tiêu thụ. Trong khi đó, thị trường máy ảnh compact chỉ tăng 22,7%, đạt doanh số 123,3 triệu chiếc.

Nếu tính chung cả máy ảnh compact và máy ảnh DSLR, Canon vẫn là thương hiệu đứng đầu, với 18,8% thị phần. Xếp tiếp theo lần lượt là Sony (16%), Kodak (9,6%), Samsung (9%), Nikon (8,4%) và Olympus (8,3%).

Hiện nay, thị trường DSLR đang hết sức sôi động, với sự tham gia của tất cả các thương hiệu mạnh, đồng thời có tiềm năng phát triển rất lớn. So với máy ảnh du lịch, máy ảnh số ống kính rời có tốc độ hoạt động nhanh hơn, độ linh hoạt cao hơn do ống kính có thể thay đổi được, và chất lượng những bức ảnh chụp được cũng đẹp hơn. Do đó, với việc các hãng ngày càng đưa ra giá bán hợp lý, người dùng cũng đang đổ xô sang mua loại máy ảnh này.

Anh Linh (theo Cnet)