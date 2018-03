Nikon Coolpix S710 được trang bị cảm biến độ phân giải 14,5 Megapixel.

Nhìn qua sẽ thật khó phân biệt được Nikon Coolpix S710 với thế hệ trước của nó là chiếc Coolpix S700, bởi hai mẫu máy này có ngoại hình gần như giống nhau y hệt. Nếu để ý kỹ mới thấy, những phím bấm đầy góc cạnh ở cạnh trên của S700 đã được thay bằng những phím hình tròn ở S710. Bên cạnh đó, chiếc máy mới này cũng to, dày và nặng hơn so với đời máy trước, do được trang bị màn hình LCD rộng hơn với đường chéo 3 inch và ống kính góc rộng 28 mm, zoom quang 3,6x. Nhìn tổng thể, thiết kế của S710 rất thời trang và ấn tượng, với vỏ máy được làm từ kim loại mài sang trọng cùng nhiều màu sắc trẻ trung, độc đáo.

Ở mặt sau, tất cả các phím điều khiển đều được Nikon bố trí ở bên tay phải của màn hình, và được chú thích rất rõ ràng, dễ hiểu. Giống như ở những mẫu máy ảnh compact khác của Nikon, hai phím Mode và Menu cho phép người dùng lựa chọn các thông số cũng như chế độ chụp, nhưng nếu sử dụng phím này sẽ phải thôi phím kia. Điều đó khiến những người mới sử dụng máy ảnh Nikon lần đầu sẽ phải mất thời gian để làm quen, nhưng đến khi thành thạo rồi sẽ thấy vận hành chiếc máy này rất dễ dàng và thú vị.

Nikon Coolpix S710 có thân hình khá dày và nặng.

Để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc máy ảnh độ phân giải cao, Nikon trang bị cho S710 cảm biến ảnh có độ phân giải lên tới 14,5 Megapixel, được nâng cấp từ cảm biến 12 Megapixel của S700.

Không những vậy, chiếc máy ảnh này còn được trang bị ống kính có góc chụp rộng 28mm, zoom quang học 3,6x, cao hơn chút ít so với mức zoom quang 3x của S700. Ngoài ra, Nikon Coolpix S710 cũng sở hữu màn hình LCD 3 inch ở mặt sau, có góc nhìn rộng nhưng độ phản quang khá lớn, nên không dễ để sử dụng máy ngoài trời nắng to.

Sau Fujifilm với chiếc FinePix F100fd, giờ đến lượt Nikon cũng trang bị cho Coolpix S710 độ nhạy sáng tối đa lên tới 12.800, nhưng nếu muốn chụp ảnh ở độ phân giải 14,5 Megapixel, máy chỉ hỗ trợ mức ISO tối đa là 3.200. ISO 12.800 chỉ sử dụng được khi chụp ảnh ở độ phân giải 3 Megapixel.

Mặt sau của máy là màn hình LCD rộng 3 inch và những phím bấm được chú thích rõ ràng, dễ hiểu.

Nikon Coolpix S710 cung cấp cho người dùng một loạt chế độ chụp, trong đó có cả những chế độ thường thấy ở những mẫu máy DSLR cao cấp. Ngoài chế độ tự động (Auto) và những chế độ chụp mặc định dành cho người chụp nghiệp dư, S710 còn có các chế độ tùy chỉnh như Manual, Aperture Priority, Shutter Priority và Program.

Thông thường, việc chỉnh phơi sáng ở một mẫu máy ảnh compact đòi hỏi người dùng phải thao tác khá nhiều, nhưng với S710, việc điều chỉnh thông số này trong chế độ Manual được thực hiện rất dễ dàng. Người dùng chỉ việc xoay bánh xe, trong khi phím định hướng bên phải dùng để lựa chọn các thông số bao gồm tốc độ trập, độ mở của ống kính và độ nhạy sáng.

Ống kính của chiếc máy ảnh này được tích hợp hệ thống ổn định ảnh quang học, nhờ đó có thể chụp được những bức ảnh sắc nét ngay cả trong những điều kiện thiếu sáng với tốc độ trập lên tới 1/20 giây. Nikon Coolpix S710 sử dụng pin lithium-ion, thẻ nhớ SD/SDHC hỗ trợ cho bộ nhớ trong dung lượng 42 MB.

Nikon Coolpix S710 được trang bị nhiều tính năng.

Mặc dù gây ấn tượng mạnh từ ngoại hình đến những tính năng được tích hợp bên trong, nhưng tốc độ hoạt động của S710 lại không được như mong đợi. Máy chỉ mất 1 giây để khởi động, nhưng người dùng chưa thể chụp ảnh ngay lúc đó. Phải chờ khảng 2 giây sau, khi những biểu tượng hiện đầy đủ trên màn hình, lúc đó máy mới sẵn sàng cho việc chụp. Nếu tháo thẻ nhớ ra để chụp bằng bộ nhớ trong, tốc độ hoạt động của máy được cải thiện đôi chút, nhưng chắc không ai có thể sử dụng máy mà không dùng thẻ nhớ.

Trễ mở màn trập đo được ở Nikon Coolpix S710 là 0,3 giây, khiến chiếc máy này trở thành một trong những mẫu máy ảnh chậm chạp nhất hiện nay. Không dừng lại ở đó, tốc độ chụp liên tiếp trong chế độ mang tên Multi 16 ở chiếc máy này còn đáng thất vọng hơn. Trong chế độ này, máy có thể chụp liên tiếp 16 bức ảnh, nhưng phải mất tới 40 giây mới hoàn thành. Sau khi chụp xong một bức ảnh, máy cũng sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để lưu vào thẻ nhớ.

Khả năng lấy nét tự động của Nikon Coolpix S710 cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, máy lấy nét khá nhanh, nhưng sẽ gặp khó khăn khi hoạt động trong những điều kiện thiếu sáng. Bù lại, khả năng nhận diện khuôn mặt của S710 rất xuất sắc, với tốc độ nhanh và chuẩn xác, ngay cả với những gương mặt ở tư thế nghiêng và đang chuyển động.

Tốc độ hoạt động là một điểm yếu của Nikon Coolpix S710.

Thông thường, nếu cảm biến ảnh quá nhỏ trong khi độ phân giải quá lớn sẽ gây tác động xấu đến chất lượng ảnh. Tuy nhiên, "chân lý" này không đúng trong trường hợp của Nikon Coolpix S710. Nhờ sở hữu bộ xử lý ảnh EXPEED chất lượng cao, nên những bức ảnh chụp bởi chiếc máy này vẫn rất ấn tượng.

Ở ISO 100, ảnh hoàn toàn không có nhiễu, các chi tiết hiện lên rất mượt mà và sắc nét. Nếu tăng ISO lên, lượng ảnh giả cũng sẽ tăng theo, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được cho tới ISO 800. Thậm chí, nếu cần, ảnh chụp ở ISO 1.600 vẫn có thể sử dụng được. Khả năng tái tạo màu sắc của chiếc máy này cũng rất tốt, với dải tương phản rộng. Chất lượng những bức ảnh chụp ở ISO 12.800 của chiếc máy này so với Fujifilm FinePix F100fd cũng một chín một mười.

Tóm lại, Nikon Coolpix S710 là một mẫu máy ảnh thời trang khá ấn tượng, với nhiều tính năng hấp dẫn cùng những thông số thuộc hàng "top" hiện nay như cảm biến ảnh 14,5 Megapixel và ống kính góc rộng 28mm. Tốc độ hoạt động của máy hơi chậm, nhưng bù lại, chất lượng ảnh thu về lại rất cao.

Tại Việt Nam, Nikon Coolpix S710 mới chỉ có hàng xách tay với giá dao động từ 334 đến 398 USD tại một số cửa hàng bán đồ xách tay.

Ưu điểm: - Được trang bị ống kính góc rộng 28 mm

- Có nhiều chế độ chụp, cả chỉnh tay lẫn tự động

- Chất lượng ảnh rất cao

- Thiết kế thời trang Nhược điểm: - Thân hình hơi dày và nặng

- Tốc độ hoạt động chậm

Bạch Dương (theo Cnet)

Ảnh: Nikonusa