Canon trình làng 6D, máy full-frame có Wi-Fi, GPS giá 2.099 USD / Ảnh chụp từ EOS 6D do Canon công bố / So sánh Nikon D600 và Canon 6D

6D là model full-frame mới nhất của Canon nhưng hướng tới phân khúc giá bán hấp dẫn và cũng được định hướng thấp hơn so với dòng 5D đình đám của hãng. Đây là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với D600 bên phía Nikon với cùng giá bán tại thị trường Mỹ là 2.099 USD. Trong khi D600 có giá bán 45 triệu đồng tại Việt Nam thì Canon 6D bản xuất hiện này mới chỉ là hàng mẫu và cũng chưa được hãng công bố giá bán chính thức.

EOS 6D là mẫu DSLR full-frame nhỏ nhẹ nhất thế giới.

Ấn tượng đầu tiên về mẫu 6D là thuộc dòng máy full-frame nhưng kích thước của máy khá nhỏ gọn. Phần thân máy hay báng cầm có kích thước chỉ tương đương với mẫu 60D và nhỏ hơn một chút so với 7D. Tuy nhiên, do sử dụng cảm biến lớn nên phần trên máy nơi có logo và chân gá đèn lại cao và lớn hơn một chút so với cả 60D và 7D. Tuy nhiên, xét vể tổng thể thì sản phẩm này là hoàn toàn nhỏ hơn 5D Mark III. EOS 6D hiện cũng là chiếc full-frame có kích thước nhỏ gọn nhất trên thế giới với cân nặng 770 gram dù lớp vỏ bằng hợp kim magiê chắc chắn.

Cũng giống như sự thay đổi từ 50D lên 60D, mẫu 6D đã bị lược bớt joystick điều hướng thuận tiện, chi tiết làm nên sự khác biệt ở các dòng cao cấp như 7D hay 5D Mark II và Mark III. Sản phẩm cũng sử dụng thẻ nhớ SD thay vì CF truyền thống ở các dòng một số của Canon. Phím zoom ảnh cũng có chút thay đổi tương tự như 5D Mark III với một phím zoom duy nhất và dùng thêm bánh xe để điều chỉnh mức phóng đại.

Màn hình phụ hiển thị thông tin kết nối Wi-Fi.

Trả lời câu hỏi về việc 6D ra mắt có thể vô tình cạnh tranh với chính 5D Mark II do cùng ở một phân khúc giá, đại diện Canon Việt Nam cho biết, 5D Mark II đã là sản phẩm có tuổi đời hơn 4 năm và cũng sắp bị ngừng sản xuất trong khi 6D là model mới có nhiều tính năng cũng như công nghệ mới, đặc biệt là chip Digic 5+ và Wi-Fi, GPS tích hợp. Chính vì vậy, có thể coi 6D như là một miếng ghép hoàn hảo cho phân khúc giữa một chiếc máy crop cao cấp nhất như 7D hiện tại với dòng full-frame mới là 5D Mark III.

Xem ảnh thực tế sản phẩm

Canon EOS 6D trang bị cảm biến full-frame kích thước 36 x 24 mm độ phân giải 20,2 megapixel (thấp hơn so với 24,3 megapixel bên phía Nikon D600), chip xử lý hình ảnh mới Digic 5+, dải ISO hỗ trợ từ 100 đến 25.600, nhưng mở rộng các mức là 50, 51.200 và 102.4000 tốt hơn so với D600. Máy có hệ thống lấy nét tự động 11 điểm với một điểm cross-type nhưng được Canon cho biết có cảm biến lấy nét trong điều kiện ánh sáng yếu tốt nhất mà hãng từng sản xuất. Ngoài ra, 6D cũng có tốc độ chụp liên tiếp 4,5 khung hình mỗi giây (cao hơn 5D Mark II là 3,9 khung hình/giây nhưng thấp hơn Mark III), bù trừ sáng 5 bước và 6 mức cân bằng trắng thiết lập sẵn.

Bài và ảnh: Tuấn Hưng