Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM là model thứ 3 trong số các mẫu ống kính dành cho chiếc máy ảnh EOS M của hãng.

Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM. Ảnh: dpreview.

Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM là model ống kính góc rộng đầu tiên của Canon được tích hợp hệ thống ổn định hình ảnh IS cho phép bù 3 stop cho ảnh tĩnh và Dynamic IS hỗ trợ chống rung khi ghi hình. Sản phẩm có tiêu cự tương đương 18-35mm (định dạng phim 35mm), độ mở lớn nhất f4 ở tiêu cự góc rộng. Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM được cấu tạo từ 12 thành phần thấu kính trong 9 nhóm cùng thiết kế 7 lá khẩu và motor lấy nét siêu êm (Linear stepper motor). Model ống kính ngàm EF-M mới này cũng hỗ trợ tính năng lấy nét Full time manual focus. Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM có trọng lượng khoảng 220g. Thiết bị hỗ trợ các kính lọc (filter) và loa che nắng (hood) đường kính 55mm.

Ảnh thực tế Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM

Dự kiến, Canon EF-M 11-22mm/f4-5.6 IS STM sẽ sớm xuất hiện trên thị trường vào cuối tháng 6/2013 với giá thành khoảng 587 USD.

Quỳnh Lâm