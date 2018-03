Olympus 510UZ - ưu tiên tốc độ / Olympus thêm hai máy ảnh D-SLR / Tháng 12/2006, LG dẫn đầu thị trường TV LCD

Kiểu dáng thời trang bóng bảy, thiết kế chịu thời tiết.

Các máy ảnh dòng chịu thời tiết Mju (Mju 740, 750 và 760) của Olympus có chu kỳ lên đời 6 tháng một lần. Do đó, không ngạc nhiên khi các sản phẩm đời sau có rất ít những tính năng cải tiến so với các bậc tiền bối. Tuy nhiên, ngoại hình nhỏ gọn và hệ thống ổn định ảnh kiểu cơ khí là những bước đột phá mới của Mju 760 so với model trước.

Thiết kế

Như tất cả những người anh em chú bác, tính năng đặc biệt nhất ở Mju 760 là ngoại hình mảnh mai bóng bảy và vỏ bằng hợp kim chịu thời tiết. Máy ảnh thời trang phong cách này chỉ dày chưa đầy 25 mm và nặng chỉ 120g, đủ nhỏ và nhẹ để bỏ vừa túi áo. Trong khi đó, nó bao gồm nhiều màu vỏ thời trang để lựa chọn như: màu xanh nhạt, màu đen, đỏ, và bạc. Thân máy được ráp kín để ngăn nước và bụi bẩn xâm nhập, bởi vậy bạn có thể cầm máy đi trong mưa, đi biển và thậm chí cả bão tuyết.

Tuy nhiên, nó không hoàn toàn là chịu nước, tức là không có khả năng sống sót khi bị ngâm trong nước. Nếu bạn cần tới chủng loại máy này, hãy tìm tới người anh họ giá cao hơn một chút, Mju 770SW. 770SW có thể vẫn làm việc được nếu bị chìm xuống nước ở độ sâu 1 m và có độ bền tốt hơn với các tình huống như bị đánh rơi, dẫm chân hay cho xuống nước lạnh so với Mju 760.

Tính năng

Nét mới ở Mju 760 là hệ thống ổn định ảnh kép của Olympus (viết tắt là DIS), một hệ thống lai giữa điện tử và cơ khí kết hợp giữa chỉnh tăng cường mức nhạy sáng ISO với chức năng dịch cảm biến để bù lại lỗi rung máy khiến mờ mình. Chức năng thứ hai (dịch cảm biến) vốn chỉ được tìm thấy trong máy chuyên nghiệp. Bạn có thể kích hoạt hệ thống ổn định ảnh kép DIS này bằng cách bấm nút nhỏ trên đỉnh máy, nằm ngay cạnh nút chụp.

Trong khi chức năng DIS giúp giảm rung và nhòa hình, nó dường như không hiệu quả bằng hệ thống ổn định ảnh kiểu quang học (dịch ống kính) có trên các máy compact khác, chẳng hạn ở Canon PowerShot SD800 IS. Tuy nhiên, hệ thống ổn định kép này hiệu quả hơn nhiều so với các máy sử dụng "chiêu" tăng cường độ nhạy sáng để giảm mờ.

Bên cạnh kiểu dánh gợi cảm và hệ thống ổn định ảnh kép độc đáo, Mju 760 có đầy đủ các tính năng tiêu chuẩn yêu cầu. Máy ảnh 7 chấm này bao gồm ống kính zoom quang 3x với góc chụp hơi hép 37 -111 mm (tương đương ở máy phim 35 mm), mức nhạy sáng ISO lên tới ISO 1.600, 26 chế độ chụp cảnh bán tự động và hệ thống trợ giúp cài đặt để hỗ trợ người dùng chụp ảnh mà không cần giở sách hướng dẫn. Những tính năng này là khá hữu ích nhưng hơi ít và bắt gặp nhiều trong các máy ảnh Olympus Mju và các máy họ nhánh FE ở các model cao cấp.

Thực thi và chất lượng ảnh

Tốc độ thực thi của Mju 760 là khá tốt nhưng chưa được xếp vào hàng xuất sắc. Sau 2,1 giây khởi động, máy ảnh này chụp ảnh với khoảng chờ 2 giây cho mỗi bức. Nếu bật flash, thời gian chờ cho mỗi bức ảnh tăng lên 3 bức/giây. Trễ mở cửa trập khá nhỏ với 0,5 giây trong điều kiện đủ sáng và trở lên đáng sợ với 1,7 giây trong điều kiện sáng yếu.

Ưu: Mảnh mai, gọn nhẹ, bóng bảy, nhiễu ảnh ít nhiễu kể cả khi chụp ở mức ISO cao hoặc do nguyên nhân ống kính. Nhược: thực thi hơi chậm, tái tạo màu sắc ở mức xoàng. Điểm đánh giá: 7/10.

Hình ảnh thu được khá nét, chi tiết ở trung tâm mặc dù có bức bị nhòa ở các mép hình, vấn đề thường gặp ở máy ảnh ngắm chụp. Màu sắc hơi thiên gam lạnh nhưng khá bão hòa. May sao, nhiễu thấp đáng ngạc nhiên chỉ có rất ít hạt ở ISO 800. Tuy nhiên ở ISO 1.600, hình ảnh "xuống sắc" hẳn vì nhiễu quá đậm. Mặc dù ống kính chụp với góc khá hẹp, điều đáng khen ngợi là nhiễu do ống kính hầu như không tồn tại, chỉ có một chút ở đường viền quanh mép hình chủ thể với góc chụp rộng nhất.

Tóm lại, mặc dù cho ảnh chưa thật hoàn hảo và thực thi hơi chậm Olympus Mju 760 vẫn được coi là một máy ảnh compact loại tốt. Gọn nhẹ, thân hình vừa túi, các tính năng hữu ích thiết kế đơn giản logic làm nó trở thành lựa chọn cho những ai cần máy ảnh 7 chấm nhỏ gọn có thể chụp được hầu như ở mọi nơi, cả trong những điều kiện hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt.

T.B. (theo Cnet)

Ảnh: Cnet