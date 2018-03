CoolPix S51c - máy ảnh kết nối Wi-Fi / Video Sony T200 tự chụp khi có người cười / Sony T200 - màn hình cảm ứng 3,5 inch / Lumix FX55 - mảnh mai, đa tài / 5 máy ảnh compact được mong chờ nhất / 5 máy ảnh compact zoom cao / Máy ảnh màu đen quyến rũ / Đã phát hiện virus lây nhiễm Windows và Linux

Mặc dù trên thế giới, HP đã tung ra mẫu máy ảnh có màn hình lên tới 3,6 inch mang tên Photosmart R937 từ năm ngoái, nhưng hiện nay, tại châu Á, 3,5 inch vẫn đang là ngưỡng cao nhất về độ lớn màn hình đối với những chiếc máy ảnh compact.

Tuy màn hình càng lớn càng tiêu tốn của máy nhiều điện năng, nhưng bù lại, nó sẽ giúp cho người chụp chuẩn xác hơn trong việc ngắm, chụp, đồng thời cũng dễ phát hiện lỗi hơn khi xem lại ảnh. 5 mẫu máy ảnh dưới đây không chỉ được đánh giá cao về độ lớn cũng như chất lượng hiển thị của màn hình, mà còn nổi bật về tốc độ hoạt động cũng như những tính năng tiên tiến mà chúng sở hữu.

1. Sony Cyber-shot T200 (Giá tại Việt Nam: 365 USD)

Sony T200 có màn hình cảm ứng rộng 3,5 inch. Ảnh: Ifa-show.

Sony Cyber-shot T200 là mẫu camera có màn hình lớn nhất đang được bày bán tại thị trường châu Á. Không những vậy, chính màn hình cảm ứng 3,5 inch cũng là một chi tiết mang lại hiệu quả thẩm mỹ khá cao cho thiết kế ngoại hình của chiếc máy này. Tuy nhiên, Sony T200 không được trang bị tính năng tùy chỉnh độ cân bằng trắng, đồng thời ảnh chụp ở ISO 400 đã bắt đầu có nhiễu. Tính năng được "lăng xê" khá nhiều là nhận diện nụ cười (Smile Shutter) lại không có được độ chuẩn xác cao.

Kích cỡ màn hình: 3,5 inch.

2. Canon Digital IXUS 860 IS (Giá tại Việt Nam: 365 USD)

Canon IXUS 860 IS là một trong những mẫu máy ảnh compact tốt nhất hiện nay. Ảnh: Mimidu.

Canon IXUS 860 IS được đánh giá rất cao ở tốc độ hoạt động và chất lượng ảnh chụp được, do sở hữu khá nhiều tính năng hữu ích như ổn định ảnh quang, dò tìm mặt. Tuy không được trang bị kính ngắm quang cũng như không có các tính năng tùy chỉnh phơi sáng, nhưng với ống kính góc rộng 28 mm, zoom quang 3,8x, Canon Digital IXUS 860 IS vẫn được xem là một trong những mẫu máy ảnh compact tốt nhất hiện nay.

Kích cỡ màn hình: 3 inch.

3. Nikon Coolpix S51c (Giá tại Việt Nam: 249 USD)

Không có nhiều mẫu máy ảnh có tính năng kết nối Wi-Fi như Nikon CoolPix S51c. Ảnh: Letsgodigital.

Nikon CoolPix S51c là một trong không nhiều mẫu máy ảnh số hiện nay được trang bị tính năng kết nối Wi-Fi thông qua chuẩn 802.11b/g. Ngoài ra, chiếc máy này còn được đề cao về chất lượng ảnh và sự đơn giản, thuận tiện khi vận hành. Mặc dù vậy, tốc độ hoạt động của Nikon CoolPix S51c không tỏ ra nổi trội khi so với các đối thủ cùng tầm tiền. Nếu không bị tính năng kết nối Internet không dây mê hoặc, người dùng được gợi ý mua S51 thay vì S51c, có thể tiết kiệm một khoản tiền mà vẫn được tận hưởng đầy đủ các tính năng còn lại của S51c.

Kích cỡ màn hình: 3 inch.

4. Panasonic Lumix DMC-FX55 (Giá tại Việt Nam: 315 USD)

Panasonic FX55 có ngoại hình mảnh mai, quyến rũ. Ảnh: Letsgodigital.

Panasonic Lumix FX55 có thân hình mỏng, nhẹ, đầy gợi cảm. Với ống kính góc rộng 28 mm, zoom quang 3,6x và công nghệ ổn định ảnh quang tiên tiến, Panasonic Lumix FX55 từng được xem là một đối thủ đáng gờm của Canon IXUS 860 IS. Tuy nhiên, chất lượng ảnh chỉ dừng ở mức trung bình đã khiến chiếc máy ảnh thời trang này mãi vẫn chỉ là đối thủ tiềm năng.

Kích cỡ màn hình: 3 inch.

5. Samsung i85 (Giá tại Việt Nam: 320 USD)

Ngoài chụp ảnh, Samsung i85 còn có khả năng chơi nhạc, xem video, đọc văn bản. Ảnh: Gadgetgarden.

Sẽ là không sai nếu gọi Samsung i85 là một thiết bị giải trí đa phương tiện cầm tay, bởi ngoài khả năng chụp ảnh như những chiếc camera thông thường khác, máy còn có thể chơi nhạc MP3, xem video và đọc văn bản. Bên cạnh đó, chiếc máy ảnh thời trang 8,2 Megapixel này còn được trang bị tính năng World Tour Guide, giúp người dùng có thể tìm hiểu thông tin về các điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, Samsung i85 cũng có các tính năng hỗ trợ rất tốt cho việc chụp ảnh, như dò tìm mặt, chống rung. Máy sở hữu ống kính có zoom quang 5x.

Kích cỡ màn hình: 3 inch.

Anh Linh (theo Cnet)