Cũng có thể có thêm đối tượng thứ ba, là những chưa có đủ tiền để tậu máy ống kính rời, đành phải tạm hài lòng với một mẫu máy compact rẻ tiền nhưng có nhiều tính năng giống với máy D-SLR.

Trong năm máy ảnh được giới thiệu sau đây, có chiếc chỉ rẻ bằng một nửa giá của một chiếc ống kính đời thấp.

1. Panasonic Lumix DMC-FZ18

Panasonic Lumix FZ18 có ống kính zoom quang 18x. Ảnh: Letsgodigital.

Panasonic Lumix DMC-FZ18 là một mẫu máy ảnh rất đa năng. Nó vừa có thể làm hài lòng những người chụp nghiệp dư không biết nhiều về những tính năng chỉnh tay, nhờ một chế độ chụp tự động thông minh cho chất lượng ảnh rất cao. Nó lại cũng rất phù hợp với những người muốn sở hữu một chiếc máy ảnh "pro" hơn những mẫu ngắm-chụp thông thường, với ống kính 28 - 504 mm, tương đương với zoom quang 18x, không chỉ giỏi chụp xa mà chụp rộng cũng rất tốt.

Panasonic Lumix FZ18 có ngoại hình hệt như một mẫu máy chuyên nghiệp, được trang bị khá nhiều tính năng chỉnh tay, đủ để làm thỏa mãn những người đã có chút ít kinh nghiệm cầm máy. Tốc độ hoạt động nhìn chung cũng rất nhanh, nhưng đáng tiếc là, máy không được trang bị hotshoe để gắn đèn flash ngoài và màn hình cũng không có khả năng xoay, lật.

Giá tham khảo tại Việt Nam: 459 USD.

2. Fujifilm FinePix F50fd

Độ nhạy sáng tối đa của Fujifilm F50fd là ISO 6.400. Ảnh: Fujifilm.

Fujifilm FinePix F50fd được trang bị nhiều tính năng chỉnh tay, nên rất hợp với những tay máy kinh nghiệm. Ngoài các chế độ chỉnh tay độ phơi sáng ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ trập, chiếc máy ảnh này còn được trang bị hệ thống ổn định ảnh hoạt động theo cơ chế di chuyển cảm biến để bù lại những chuyển động của tay người chụp. Đặc biệt, dải ISO của máy trải dài từ 100 đến 6.400, mang đến cho người dùng rất nhiều lựa chọn.

Tuy nhiên, tốc độ chụp của Fujifilm FinePix F50fd hơi chậm. Chất lượng ảnh cũng không thật sự ấn tượng, khi ngay từ ISO 400, ảnh chụp được đã bắt đầu có nhiễu.

Giá tham khảo: 521 USD.

3. Canon PowerShot A720 IS

Canon PowerShot A720 IS có giá bán khá rẻ. Ảnh: Globalbusines.

Ngoài việc được trang bị các tính năng chỉnh tay, Canon PowerShot A720 IS còn được đánh giá cao ở chất lượng ảnh, đặc biệt là ảnh chụp ở ISO thấp, trong điều kiện nhiều ánh sáng. Thậm chí, các chuyên gia của tạp chí công nghệ Cnet châu Á còn đưa ra lời khuyên rằng, nếu không phải chụp thường xuyên trong điều kiện ánh sáng yếu, thì không có lý do gì để bạn bỏ qua A720 IS, bởi giá bán của chiếc camera này quá hời so với chất lượng những bức ảnh mà nó mang lại. Không những vậy, tốc độ hoạt động của máy khi không sử dụng flash cũng khá nhanh. Đáng tiếc là, trong điều kiện thiếu sáng, nếu phải bật flash và đặt ISO ở mức cao, tốc độ hoạt động của máy hơi chậm và ảnh chụp được cũng có khá nhiều nhiễu.

Giá tham khảo tại Việt Nam: 265 USD.

4. Canon PowerShot A640

Canon PowerShot A640 có khả năng tương thích với ống kính phụ.

Ảnh: Libero.

Những tính năng chỉnh tay mà Canon trang bị cho PowerShot A640 đủ làm hài lòng những tay máy đã có nhiều kinh nghiệm. Ngoài một chế độ chỉnh tay hoàn toàn, chiếc máy ảnh này còn hấp dẫn ở khả năng tương tích với những ống kính phụ. Người dùng có thể đầu tư thêm từ 150 đến 200 USD cho những chiếc ống kính bổ trợ của Canon để tăng khả năng chụp rộng, chụp xa cho chiếc camera này. Bên cạnh đó, A640 cũng được trang bị màn hình lật, xoay giống như ở những model cao cấp hơn như S3 IS hay S5 IS. Dẫu vậy, ảnh chụp ở ISO cao không được đẹp cho lắm, do chiếc máy này không được trang bị công nghệ ổn định ảnh.

Giá tham khảo tại Việt Nam: 290 USD.

5. Nikon Coolpix P5100

Nikon Coolpix P5100 có cảm biến 12 chấm. Ảnh: Egloos.

Mới được tung ra thị trường hồi mùa hè năm nay, Nikon Coolpix P5100 đã nhanh chóng tạo ấn tượng tốt, nhờ thân hình mạnh mẽ, cứng cáp, rất "pro" và những tính năng chỉnh tay dồi dào. Máy sở hữu cảm biến 12 triệu điểm ảnh, ống kính zoom quang 3,5x và màn hình LCD 2,5 inch. Nikon cũng trang bị cho chiếc camera mới của mình công nghệ dò tìm mặt tiên tiến, hệ thống ổn định ảnh quang và dải ISO rất phong phú, từ 64 đến 3.200. Đặc biệt, Coolpix P5100 được sở hữu bộ xử lý ảnh Expeed mới nhất của Nikon và cũng có khả năng hỗ trợ ống kính phụ.

Giá tham khảo tại Việt Nam: 349 USD.

Anh Linh (theo Cnet)