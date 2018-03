Máy ảnh mirrorless của Nikon lộ diện

Cảm biến Nikon so với cảm biến Micro Four Third.

Một thành viên trên diễn đàn Dpreview vừa so sánh hình ảnh cảm biến máy mirrorless của Nikon lộ ít ngày trước bên cạnh một số cảm biến khác. Việc đặt cạnh nhau cho cái nhìn trực quan hơn về hệ số crop được cho là 2,7x từ model của Nikon so với Pentax Q hay máy ảnh Micro Four Third.

Hệ số 2,7x hiện tại lớn hơn so với hệ số máy APS-C là 1,5x hoặc 1,6x hay 2,0x ở các máy Micro Four Third. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỏ hơn nhiều so với hệ số crop lên tới 5,5x ở máy ảnh Pentax Q siêu nhỏ.

So sánh với Pentax Q.

Theo Petapixel, hệ số này có thể giúp Nikon sản xuất một mẫu máy ảnh thay ống kính đủ nhỏ nhưng vẫn cho chất lượng ảnh tốt. Tuy nhiên, nhiều người hiện đang nghi ngờ sự thành công của hệ số này nếu ra mắt trên thị trường. Thêm nữa, máy ảnh mirrorless của Nikon cũng không sử dụng được ngàm F-mount cũng là một thiệt thòi lớn.

Hoài Anh