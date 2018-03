Tuy cùng thuộc họ M như M1033, nhưng M893 IS lại được thiết kế theo một phong cách khác, với nhiều màu vỏ quyến rũ như bạc, trắng, đỏ, xanh và đặc biệt là được trang bị công nghệ ổn định ảnh. Ngoài ra, M893 IS cũng được trang bị cảm biến 8,1 Megapixel, ống kính zoom quang 3x và bộ nhớ trong có dung lượng 32 MB. Máy sẽ xuất hiện trên thị trường vào tháng 4 với giá 179 USD.

M863 cũng sở hữu cảm biến 8 chấm giống M893 IS, nhưng không được trang bị công nghệ ổn định ảnh. Màn hình của M863 và M893 IS có kích thước bằng nhau, đó là 2,7 inch. M863 sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 2 với giá 149 USD.