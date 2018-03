Các ống kính M.Zuiko là được thiết kế chuyên biệt cho định dạng Micro Four Thirds. Ảnh: Dpreview.

Xuất hiện dưới dạng mô hình và được gắn vào thân máy Pen E-P2, mô hình này thể hiện hình dáng tương lai của một thế hệ ống M.Zuiko tiêu dự đơn hoàn toàn mới. Hãng không tiết lộ bất cứ thông tin nào về tiêu cự, độ mở cũng như giá thành, chỉ cho biết một điều ống mới sẽ xuất hiện trên thị trường ngay trong năm nay.

Các ống M.Zuiko là các ống được thiết kế chuyên biệt cho định dạng Micro Four Thirds với kích thước và trọng lượng thu nhỏ tối đa. Các ống M.Zuiko gần đây thường được trang bị tính năng tương thích phim ảnh (Movie and Still Compatibility_MSC), theo đó, khi quay phim, tính năng tự động lấy nét sẽ được thiết kế hoạt động rất nhẹ nhàng và gần như không tiếng động. Hiện có khoảng 7 ống M.Zuiko được trang bị tính năng MSC này, trải dài từ siêu rộng tới siêu tele.

Nguyễn Hà