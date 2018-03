Leica M9. Ảnh: Dpreview.

Theo trang web về nhiếp ảnh Popphoto, nhiếp ảnh gia tên Amitava Chatterjee người Mỹ than phiền về việc chiếc M9 mới được 9 tháng của anh sau khi cập nhật lên phiên bản firmware 1.162 liên tục nhận được thông báo lỗi "Battery Low" hay các chỉ số pin không chính xác. Ví dụ, khi pin còn khoảng 70% thì máy báo lỗi, nhiếp ảnh gia này tắt đi và bật lại thì pin lại chỉ còn 90 giây. Sau nhiều lần thử tìm giải pháp nhưng không giải quyết được vấn đề, anh này đã mua một viên pin mới và có vẻ như lỗi này đã không còn quay trở lại nữa.

Không chỉ có mình nhiếp ảnh gia trên phát hiện trục trặc của M9 liên quan đến pin. Trên các diễn dàn công nghệ cũng như diễn đàn riêng của Leica, cũng có một số người gặp các vấn đề tương tự. Một số thì cho rằng vấn đề ở chế độ Auto Off không chuẩn, người khác lại cho rằng có thể lỗi do pin của hãng thứ ba. Nhưng hầu hết những người than phiền đều sử dụng phụ kiện Leica chính hãng và thường không để cho máy hết sạch pin.

Nhiếp ảnh gia Amitava Chatterjee cho biết, Leica đã liên hệ với anh và máy đang được gửi đi trung tâm dịch vụ khách hàng để xem xét trước khi có kết luận chính thức.

Nguyễn Hà