Kodak EasyShare Z1085 IS được trang bị cảm biến 10 Megapixel, ống kính zoom quang 5x. Ảnh: Cnet.

Mặc dù được trang bị ống kính nhô ra ngoài, cùng phần tay cầm khá lớn, mang lại cảm giác rộng rãi, thoải mái khi sử dụng, nhưng Kodak EasyShare Z1085 IS có thân hình khá nhỏ gọn, với kích thước các chiều là 89,5 x 64,3 x 39 mm cùng cân nặng 164 gram. Với các phím bấm to, chú thích rõ ràng và được bố trí hết về bên phía tay phải, người dùng chiếc máy này có thể dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Ở cạnh trên, Kodak trang bị cho EasyShare Z1085 các phím bấm để lựa chọn chế độ drive mode, bật/tắt flash, bật/tắt nguồn cùng một bánh xe chọn chế độ bao quanh phím chụp. Trong số các chế độ có thể lựa chọn được bằng cách xoay bánh xe, có một chế độ chụp tự động mang tên Smart Capture, bên cạnh các chế độ Manual, Program, chụp toàn cảnh cùng 16 chế độ chụp mặc định ở nấc scene mode. Ngoài ra còn có cả chế độ quay phim.

Các phím bấm ở cạnh trên. Ảnh: Trustedreviews.

Trong chế độ Smart Capture, máy sẽ huy động các tính năng nhận diện khung cảnh, nhận diện khuôn mặt, chỉnh ISO tự động và mở rộng dải màu tương phản để tối ưu hóa những bức ảnh chụp được. Chế độ này cũng ứng dụng công nghệ PerfectTouch do Kodak phát triển để cải thiện độ sắc nét, tăng cường chi tiết và độ tương phản. Nói chung, ảnh chụp bởi chế độ Smart Capture có chất lượng khá cao, đặc biệt là khi so với chế độ tương tự tại các dòng máy ảnh compact của các hãng khác.

Hiện nay, dòng Z của Kodak đã có model được trang bị ống kính có zoom quang lên tới 24x, bởi đơn giản đây là dòng máy siêu zoom. Tuy nhiên, Z1085 IS có vẻ như là một ngoại lệ, bởi chiếc máy này chỉ sở hữu ống kính có zoom quang 5x (35-175 mm, f2,8-5,1). Mặc dù vậy, nếu so với nhiều model có cùng tầm giá chỉ được trang bị ống kính zoom quang 3x, ống kính của Kodak EasyShare Z1085 IS vẫn được đánh giá cao hơn. Bên cạnh đó, chiếc máy này còn sở hữu màn hình LCD rộng 2,5 inch ở mặt sau.

Máy sở hữu màn hình LCD rộng 2,5 inch ở mặt sau. Ảnh: Cnet.

Nói về tốc độ hoạt động, Z1085 IS không chậm nhưng cũng chẳng nhanh. Máy mất 2,9 giây kể từ khi khởi động cho đến lúc chụp xong bức ảnh đầu tiên. Trễ mở màn trập chỉ là 0,4 giây nếu chụp trong điều kiện thuận lợi về ánh sáng, và cũng chỉ tăng lên 0,7 giây khi chụp ở điều kiện thiếu sáng.

Tốc độ chụp trung bình của Kodak EasyShare Z1085 IS là 2,6 giây một ảnh nếu không sử dụng flash. Nếu chụp thiếu sáng với đèn flash, máy sẽ mất trung bình 3,2 giây mới chụp xong một bức ảnh. Chế độ chụp liên tiếp ở chiếc máy này chỉ cho phép chụp tối đa ba bức ảnh một lần, với tốc độ trung bình là 1,3 khung hình/giây.

Chấm điểm sản phẩm

Nhìn chung, những bức ảnh chụp bởi Kodak EasyShare Z1085 IS có chất lượng khá tốt nếu so với những model có cùng giá tiền. Màu sắc được tái hiện khá chuẩn xác cả trong những bức ảnh chụp trong nhà và ngoài trời. Ảnh chụp ở mức ISO từ 200 trở xuống lưu giữ được khá nhiều chi tiết nhờ khả năng kiểm soát nhiễu rất tốt. Tuy nhiên, đến mức ISO 400, những chi tiết màu đỏ bắt đầu bị nhiễu làm cho nhòe đi, khiến bức ảnh trông giống với một bức tranh vẽ bằng màu nước hơn. Mặc dù hỗ trợ mức ISO tối đa lên tới 8.000 nếu giảm độ phân giải xuống 3 Megapixel, nhưng ảnh chụp được sẽ không thể xem được.

Giống như khá nhiều mẫu máy ảnh compact mới của Kodak, Z1085 IS cũng được trang bị tính năng quay video độ phân giải cao 720p (1.280 x 720 pixel) với tốc độ 30 khung hình/giây ở định dạng MPEG-4. Chất lượng những đoạn video quay được rất tốt khi so với mặt bằng chung video quay bằng máy ảnh hiện nay, đặc biệt là khi bạn focus vào một góc quay nào đó mà không chuyển động quá nhiều. Đặc biệt, trong chế độ quay video, máy vẫn cho phép sử dụng zoom kỹ thuật số.

Tóm lại, có thể nói Kodak EasyShare Z1085 IS là một lựa chọn xứng đáng với số tiền mà bạn bỏ ra, bởi chất lượng ảnh, video thu được đều được đánh giá khá tốt. Hiện nay tại Việt Nam, bạn có thể sở hữu một chiếc máy này với giá khoảng chưa đến 6 triệu đồng.

Ưu điểm: - Được trang bị ống kính zoom quang 5x, ấn tượng hơn so với các model cùng tầm giá

- Vận hành dễ dàng

- Có khả năng quay video HD, hỗ trợ zoom quang học trong khi quay Nhược điểm: - Chế độ chụp liên tiếp chỉ cho chụp tối đa 3 bức ảnh mỗi lần chụp

- Tốc độ hoạt động chỉ dừng ở mức trung bình

Bạch Dương (theo Cnet)