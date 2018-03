Chọn kính lọc cho máy ảnh

Kenko NDX. Ảnh: Dpreview.

Kenko-Tokina giới thiệu kính lọc (filter) ND (neutral density) có thể điều chỉnh từ ND 2,5 tới ND 1000. Kenko NDX có thể làm tối khung hình trong bất kỳ hoàn cảnh nào với số bước từ 1,3 đến 10 EV. Bộ lọc này cho phép mở khẩu lớn nhưng vẫn giữ thời gian màn trập rất dài để nhấn mạnh vào chuyển động.

Kính lọc ND nói chung có tác dụng giảm lượng ánh sáng mà chip cảm quang trong máy ảnh thu nhận được. Loại màu xám trên kính hữu dụng trong trường hợp muốn tăng thời gian phơi sáng cho ảnh khi ISO đã đặt ở mức thấp nhất. Do đó, hiệu ứng gián tiếp mà loại này gây ra cũng rất đáng chú ý. Các nhiếp ảnh gia thường sử dụng loại kính lọc này để làm mượt dòng nước chảy, thu hẹp độ sâu trường ảnh, giảm nhiễu xạ ánh sáng và làm các chuyển động trở nên mờ ảo.

Kenko NDX có các kích thước khác nhau bao gồm 77 mm và 82 mm. Giá bán thiết bị này chưa được hãng tiết lộ.

Hoài Anh