Loa chắn sáng cùng tông màu với ống kính. Ảnh: Akihabaranews.

Những người yêu thích hoặc đang sử dụng ống zoom Canon L sẽ không còn phải tiếc nuối vì loa chắn sáng và ống kính không cùng tông màu với nhau. Hôm nay, hãng Etsumi của Nhật Bản giới thiệu một số loại loa chắn sáng (hood) cho ống kính với màu trắng kem, giống màu sắc trên một số ống kính zoom dòng cao cấp L series của Canon.

Các loại loa chắn sáng trước đây được bán kèm ống kính của Canon có màu đen và thường bọc một lớp vải nhung cùng màu bên trong. Trong khi đó, các ống zoom L hoặc fix L với tiêu cự lớn thường có màu trắng sữa.

Loại hood do Etsumi sản xuất sẽ có phiên bản dành cho các ống kính bao gồm EF 70-300mm F4-5.6 L IS USM, EF 70-200mm F2.8 L IS USM, EF 100-400mm F4.5-5.6 L IS USM, EF 70-200mm F4 L IS USM và EF 70-200mm F4 L USM.

Giá cho các loại loa chắn sáng này là từ 3.700 đến 4.700 yên, tương đương 950.000 đến 1.200.000 đồng.

Linh kiện này hiện chỉ mới bắt đầu bán tại thị trường Nhật Bản.

Hoài Anh