Sony NEX-5 - máy ảnh nhỏ gọn không gương lật. Ảnh: Sony.

Dòng máy ảnh không gương lật NEX của Sony được nhiều người yêu thích ngay từ khi mới chỉ là ý tưởng thiết kế. Và ngay sau khi ra mắt, NEX đã làm thay đổi khái niệm của nhiều người về máy ảnh ống kính rời.

So với các máy DSLR hay Micro Four Thirds, NEX nhỏ gọn hơn hẳn. Cảm biến APS-C làm cho NEX có sức mạnh không thua kém gì các máy ảnh DSLR dòng phổ thông và vượt trội so với Micro Four Thirds. Bên cạnh đó, các tính năng chụp ảnh do Sony tích hợp vào NEX cũng khiến nhiều đối thủ khác phải e ngại (đầy đủ các chế độ từ A – chỉnh khẩu độ, S – chỉnh tốc độ màn trập, M – Manual… cho đến chế độ Sweep Panorama và 3D Sweep Panorama).

Tuy nhiên, điểm còn hạn chế của NEX chính là ống kính. NEX là dòng máy ảnh không gương lật sinh sau đẻ muộn của Sony, nên số lượng ống kính dành cho NEX không nhiều. Trên thị trường hiện nay chỉ có 3 loại ống kính chuyên dụng cho NEX là 18-55mm f3.5-5.6, 16mm f2.8 và 18-200mm f3.5-6.3 OSS. Ngoài ra, nếu người dùng muốn có những ống kính góc rộng hơn thì phải sử dụng những bộ adapter nối thêm vào ống kính. Và đặc biệt, NEX thiếu những ống kính chuyên dụng như ống kính chụp chân dung, ống kính macro, và tilt-shift…

Theo anh Hải, một thành viên trên diễn đàn Xóm Nhiếp Ảnh, “dòng NEX ảnh tốt, màu sắc trung thực, khả năng khử nhiễu tốt, có thể quay phim HD… nhưng ống kính lại quá ít và tính năng hạn chế khiến nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ít quan tâm do không đáp ứng được nhu cầu”.

Ống kính Canon EF 135mm f2L USM lắp trên thân máy NEX-5. Ảnh: Hiển Xăm.

Để giải quyết điểm yếu về ống kính của Sony NEX, các nhiếp ảnh gia đã tìm đến giải pháp sử dụng adapter chuyển mount để sử dụng các loại ống kính khác trên thân máy này.

Thành viên PagChun, diễn đàn Xóm Nhiếp Ảnh, chia sẻ, “adapter chuyển mount sử dụng cho NEX rất thuận tiện, người dùng có thể lắp được nhiều loại ống kính khác nhau từ ống kính MF của Canon, Nikon, Leica, Minolta… cho đến những ống kính AF cao cấp khác”.

Anh Hiệu, cửa hàng DGcamera (Hà Nội) nơi chuyên bán adapter chuyển mount cho các máy NEX, cho biết hiện nay có đủ các loại adapter chuyển mount ống kính khác cho loại máy này của Sony. Tuy nhiên, đa phần người mua vẫn thường tìm mua các loại adapter chuyển mount có xuất xứ từ Trung Quốc vì mẫu mã đa dạng và quan trọng nhất là giá cả hợp lý. Các loại adapter chuyển mount của Trung Quốc chỉ từ 20 đến 30USD, trong khi các loại adapter của Nhật thì giá lên tới 200 đến 300USD.

Khi đã có adapter chuyển ngàm dành cho máy NEX, các nhiếp ảnh gia từ bán chuyên cho đến chuyên nghiệp đều có thể tận dụng được các loại ống kính sẵn có của mình để sử dụng trên thân máy NEX.

Như nhiếp ảnh gia Hải Hoàng, anh đã dùng toàn bộ ống kính Nikkor từ MF đến AF cho máy Sony NEX-5 qua ngàm Nikon G-NEX. Anh Hải Hoàng cho biết, chất lượng hình ảnh chụp từ NEX-5 cùng ống kính Nikkor thông qua adapter rất tốt. Các thông tin về màu sắc, khả năng lên chi tiết, độ nét trong ảnh đều rất đảm bảo. "Đặc biệt không có các lỗi quang sai như cận hay viễn khi lấy nét", anh nói.

Bên cạnh đó, việc sử dụng adapter để lắp các ống kính khác nhau cho phép NEX có thể sử dụng được những ống kính có độ mở lớn (f2, f1.8, f1.2…) của các hãng máy ảnh khác. Kết hợp cùng cảm biến APS-C, NEX đem lại cho người dùng những bức ảnh có DOF và Bokeh mượt mà như chụp từ các máy ảnh chuyên nghiệp.

Anh Hiệu cũng chia sẻ adapter chuyển ngàm ống kính sử dụng cho NEX sẽ thích hợp với các ống kính MF hơn do các ống này có cơ chế điều khiển khẩu độ ngay trên thân ống, do đó, người dùng có thể chủ động được về khẩu độ để điều khiển DOF trong ảnh và tốc độ màn trập.

Boke và DOF trong ảnh chụp bằng NEX-5 và ống kính Nikkor AIS 50mm f1.4. Ảnh: Hiển Xăm.

Điểm đáng tiếc là các ống kính khi được lắp lên NEX thông qua adapter đều trở thành MF do adapter không có chip báo nét cũng như motor điều khiển.

Theo nhiếp ảnh gia Anh Tuấn, “đây cũng không phải là một vấn đề lớn bởi việc lấy nét thủ công vốn đã là điều rất quen thuộc với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Còn với những người mới chụp thì NEX đã có sẵn tính năng MF Assistant để hộ trợ việc lấy nét thủ công bằng cách phóng to điểm cần lấy nét lên 7x, 14x để có thể lấy nét một cách chính xác”.

Các loại ngàm cho máy NEX đang được bán tại Việt Nam. Ảnh: Hiển Xăm.

Một điều ít ai ngờ tới đó chính là việc tận dụng tính năng quay phim HD của NEX cùng các ống kính có độ mở lớn sẽ mang lại những đoạn phim mang đậm chất điện ảnh với khung hình chuẩn, DOF và Bokeh cùng với độ phân giải cao HD.

Các máy quay chuyên dụng để quay phim điện ảnh luôn đòi hỏi phải đầu tư kinh phí rất lớn, nhưng nhưng nhà quay phim Vũ Lâm, chỉ với một chiếc máy ảnh NEX lắp ống kính thông qua adapter cũng có thể quay được những đoạn phim với chất lượng không thua kém mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Anh cho biết, tại Việt Nam hiện nay, nhiều clip của các ca sĩ cũng thường được quay bằng máy ảnh nhằm giảm chi phí.

Ngoài ra, anh Lâm còn chia sẻ, “do thân máy NEX khá nhỏ nên dùng cùng những ống kính tele có kích thước lớn sẽ khá khó khăn. Khi đó, nên sử dụng chân máy để đảm bảo không bị rung tay. Những ống tiêu cự tầm trung như 35mm, 50mm là phù hợp với NEX nhất.”

Ảnh chụp thử từ các ống kính thông qua adapter chuyển mount sang NEX.

Hiển Xăm