Hình ảnh bộ đôi máy ảnh Fujifilm X100s và X20 / Fujifilm trình làng X100S và X20

Fujifilm X20.

Trong cuộc họp báo tại Barcelona, Tây Ban Nha, ít ngày trước, Fujifilm đã đưa ra một so sánh thù vị với các sản phẩm đối thủ khi tuyên bố cảm biến của X20 tốt hơn so với Sony RX100 hay các máy ảnh mirrorless Micro Four Thirds có cảm biến độ phân giải khoảng 12 megapixel như Panasonic GF5.

So sánh này gây nhiều ngạc nhiên bởi cảm biến của X20 có kích thước chỉ 2/3 inch, nhỏ hơn so với một inch trên RX100 cũng như Lumix GF5 lớn hơn một inch.

Cảm biến X20 được cho là tốt hơn RX100 dù kích thước nhỏ hơn.

Fujifilm X20 giới thiệu đầu tháng này là phiên bản nâng cấp của X10. Sản phẩm trang bị cảm biến X-Trans CMOS II kích thước 2/3 inch độ phân giải 12 megapixel. Máy sử dụng ống kính với độ mở lớn trong khoảng f/2-2.8 và zoom quang học 4x.

X20 có thể quay video chuẩn Full HD ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây. Máy có hai màu là toàn đen và một với màu đen dưới thân và phần bạc phía trên.

Hoài Anh