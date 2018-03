Cuộc chiến Ni-Ca năm 2012 "khốc liệt" hơn bao giờ hết. Không chỉ ở các sản phẩm nhỏ lẻ tầm trung, sự so kè của của hai "ông lớn" còn thể hiện ở cả những sản phẩm "đỉnh" cũng như những model ở phân khúc mới mẻ. Sự sôi động của thị trường cũng khiến Sony, hãng đã "nghỉ ngơi" quá lâu sau hai sản phẩm A900 và A850 (đều đã bị ngừng sản xuất), phải khởi động lại bằng model A99 được đánh giá khá cao.

Canon 1D X tỏ ra thắng thế trước D4 của Nikon.

Đã ra mắt từ cuối năm 2011 nhưng EOS 1D X của Canon có thể coi là "ngòi nổ" cho cuộc chiến làm mãn nhãn những người yêu nhiếp ảnh trong năm nay. Canon thường nắm khá chắc vị trí số một trong thời kỳ máy ảnh số lên ngôi hơn một thập kỷ qua, nhưng kể từ khi D3 của Nikon ra mắt vào năm 2007, cán cân trên thị trường máy số cao cấp trở nên cân bằng. Sự lớn mạnh của đối thủ đã khiến Canon phải tìm lời giải cho bài toán khó về cách phân dòng thiết bị cũng như ứng dụng các công nghệ hàng đầu. Câu trả lời chính là EOS 1D X. Một sản phẩm mà mới chỉ nghe qua thông số kỹ thuật, bất kỳ nhiếp ảnh gia nào cũng "thèm muốn". Cảm biến ảnh full-frame 18 "chấm", chip xử lý Digic 5+ mới, ISO tối đa lên tới 204.800, 61 điểm lấy nét tự động và tốc độ chụp liên tiếp không tưởng, 14 khung hình mỗi giây.

Đáp trả lại đối thủ, Nikon cũng trình làng sản phẩm "đinh" nhất của mình chỉ ba tháng sau với mẫu D4. Tuy có thông số kỹ thuật thua kém so với đồng nghiệp EOS 1D X nhưng D4 vẫn là là model đáng sở hữu nhờ có mức giá thấp hơn tới 800 USD (1D X có giá 6.800 USD). Sản phẩm của Nikon có cảm biến full-frame 16,2 "chấm", cảm biến đo sáng RGB 3D Color Matrix Meter III 91.000 pixel, ISO 204.800 và tốc độ chụp liên tiếp 10 khung hình mỗi giây.

Không khó để nhận ra cả EOS 1D X và Nikon D4 đều là những sản phẩm chiến lược của hai hãng nhắm tới Thế vận hội Olympic 2012 tại London, Anh. Có thông số kỹ thuật vượt nhiều so với đối thủ nhưng Canon tỏ ra hơi chậm trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. D4 dù ra mắt sau nhưng lại được bán khá sớm và thậm chí trước một vài tuần so với EOS 1D X.

Nikon D800 và 5D Mark III là hai đối thủ ngang tài ngang sức.

Thắng thế ở cuộc chiến thứ nhất nhưng Canon lại gặp khó ở cuộc chiến thứ hai với phân khúc máy full-frame tầm trung. Dù được đánh giá khá cao nhưng sự ra mắt của 5D Mark III chưa hẳn đã làm nhiều người chơi ảnh cảm thấy "đã" về một bản nâng cấp của "huyền thoại" 5D Mark II. Trong khi đó, Nikon lại nổi trội với sự xuất hiện của D800, mẫu full-frame có cảm biến độ phân giải tới 36,2 megapixel. So với sự lép vế của D700 so với 5D Mark II vài năm trước thì rõ ràng Nikon đã có những thay đổi hợp lý khi so kè với mẫu 5D Mark III mới.

Sự ra mắt của 1D X, D4, D800 hay 5D Mark III có thể khiến nhiều người tò mò và chờ đợi nhưng việc D600 và Canon 6D trình làng trong năm nay mới là điều hoàn toàn gây bất ngờ. Nắm bắt xu hướng chung của thị trường dần chuộng máy ảnh full-frame, Nikon đã sớm ra mắt chiếc D600, mẫu sản phẩm đầu tiên đánh vào phân khúc giá rẻ. Với mức giá 2.100 USD (khoảng hơn 43 triệu đồng), giấc mơ máy ảnh full-frame sẽ sớm trở thành hiện thực với nhiều người chơi ảnh. Đây được cho là bước đi táo bạo nhưng đầy hợp lý của Nikon.

D600 và 6D có cuộc chiến "tay bo" ở phân khúc máy full-frame giá rẻ.

Tuy nhiên, kẻ đi trước chưa chắc đã là người thắng cuộc bởi chỉ ít lâu sau đó, Canon trình làng 6D, một đối thủ thực sự với cùng một mức giá và thậm chí có một vài tính năng nhỉnh hơn. Bỏ qua một vài thông số kỹ thuật không quá khác biệt cần thử nghiệm thêm thực tế và tùy "gu" của từng người, sản phẩm của Canon tạo ra một chút khác biệt với việc tích hợp Wi-Fi và GPS. Đây là những tính năng khá hấp dẫn với một người dùng nghiệp dư, đúng xu hướng đang phát triển mạnh trên các máy ảnh compact cũng như mirrorless.

"Gia vị" cho cuộc chiến trong năm 2012 còn có thêm sự "đậm đà" của Sony. Là hãng máy ảnh lớn và thậm chí thường sản xuất cảm biến cho chính Nikon (thông tin không chính thức được một số trang như Nikonrumors; Petapixel... khẳng định) nhưng Sony lại "im lìm" trong phân khúc full-frame hơn 4 năm qua. Dấu ấn mà hãng này để lại với bộ đôi A900 và A850 ra mắt tháng 9/2008 là không nhiều. Chính vì vậy, những tin đồn về mẫu A99 ra mắt trong năm nay nhận được nhiều sự mong chờ của giới chuyên gia.

A99 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Sony ở thị trường máy ảnh full-frame.

Mất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường cũng như kỹ thuật cho sản phẩm nhưng A99 có thể coi là câu trả lời xuất sắc của Sony dành cho Nikon và Canon. A99 là model đầu tiên của dòng Alpha sử dụng công nghệ lấy nét kép theo pha hoàn toàn mới. Cảm biến bên trong máy là CMOS Exmor kích thước full-frame 24 x 36 mm độ phân giải 24,2 megapixel. Ngoài ra máy còn nổi bật bằng hệ thống lấy nét với số điểm "khủng", tổng cộng lên tới hơn 120, bao gồm 19 điểm lấy nét theo pha, 11 điểm trợ nét dạng cross-type và 102 điểm lấy nét mở rộng bao quanh. Máy cũng có cân nặng nhẹ hơn nhiều so với các sản phẩm full-frame khác với chỉ 733 gram cùng tốc độ chụp liên tiếp 6 khung hình mỗi giây (tăng lên 10 nếu khóa lấy nét và đo sáng).

Máy ảnh cao cấp không phải là sản phẩm được nâng cấp định kỳ hàng năm nên sẽ phải mất vài năm nữa để người dùng lại thấy được một cuộc chiến "ấn tượng" trong phân khúc này như năm 2012.

Tuấn Hưng