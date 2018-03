Ống kính máy ảnh: Xu thế... zoom / Sản xuất ống kính máy ảnh như thế nào? (video) / Những ống kính hay nhất

Ống kính Canon EF 400 mm f/5.6 giá khoảng 1.000 USD. Ảnh: Bruidsfoto.

Ba ống kính được đem ra so sánh là Canon EF 400 mm f/5.6 (không-IS) (1.000 USD), Canon EF 100 - 400 mm IS f/4.5-5.6 (1.500 USD), và Canon EF 400 mm DO IS f/4 giá 5.000 USD. Máy dùng để chụp là Canon 30D, đặt cố định trên giá 3 chân.

Để dễ so sánh, Michael Furtman, người thực hiện cuộc kiểm tra này, những ảnh chụp được không qua xử lý bằng phần mềm. Bên cạnh đó, độ sắc nét trong camera luôn đặt ở chế độ tiêu chuẩn (standard) với độ sắc nét bằng 3, ISO ở mức 400. Với những ống kính có IS, người chụp đã chủ động tắt chế độ IS trên máy. Phụ kiện kèm theo là ống tăng tầm xa (telextender) KenkoPro 1,4x, tương đương Canon 1,4x nhưng nhỏ và nhẹ hơn.

Quá trình chụp thử và test chỉ diễn ra trong vòng 1,5 giờ và các thao tác đã được tác giả làm một cách nhanh nhất để tránh ảnh hưởng của ánh sáng đến bức hình. Tuy nhiên, cũng không thể tránh được ảnh hưởng vì ánh sáng tại mỗi thời điểm không hoàn toàn đồng nhất với nhau.

Ảnh chụp bằng máy Canon EF 400 (không-IS) f/5.6

Bức hình hoàn chỉnh. Hình đã cắt. Bức hình hoàn chỉnh, chụp với ống tăng tầm xa KenkoPro 1,4x. Hình đã cắt. Ảnh chụp bằng máy Canon EF 100-400 IS f/4.5-5.6 Bức hình hoàn chỉnh. Hình đã cắt. Bức hình hoàn chỉnh, chụp với ống tăng tầm xa KenkoPro 1,4x. Hình đã cắt. Canon EF 400mm DO IS Bức hình hoàn chỉnh. Hình đã cắt. Bức hình hoàn chỉnh, chụp với ống tăng tầm xa KenkoPro 1,4x. Hình đã cắt.

Những khám phá thú vị

So sánh qua hình cũng thấy được sự khác biệt về độ nét khi chụp với các ống kính khác nhau. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm còn mang lại một số ngạc nhiên khác, như độ tương phản giữa các ống kính, độ bão hòa màu khác nhau và thậm chí cả tiêu cự.

Theo Michael Furtman, chiếc ống kính EF 400 f/5.6 giá khoảng 1.000 USD, không có chống rung, lại cho hình ảnh khá nhất, kể cả khi gắn thêm ống telextender.

Chất lượng hình tốt thứ hai là Canon EF 100 - 400 mm IS f/4.5-5.6, thực ra, khác biệt này là rất nhỏ. Tuy nhiên, về tính tiện dụng thì ống kính này hơn do tính năng zoom giúp bố cục khuông hình mà không cần di chuyển. Với chống rung, bạn có thể chụp với điều kiện ánh sáng yếu và ở ISO thấp hơn. Giá 1.500 USD cũng không phải là quá đắt.

Canon EF 400 mm DO IS f/4 với giá hơn 5.000 USD lại không được Michael Furtman đánh giá cao vì ông cho rằng nét không như mong đợi. Chất lượng ảnh ở độ mở tối đa f/4 kém xa hai ống kính kia. Chỉ ở f/5.6 (không ống tăng tầm xa) hoặc f/6.3 (gắn thêm ống tăng tầm xa) thì chất lượng còn tạm được.

Hệ thống kính tán xạ được thiết kế để làm giảm kích thước và trọng lượng của ống kính 400mm f/4 – và nó giải quyết tốt vấn đề này, nhưng chất lượng ảnh bị hạn chế. Đã vậy, bạn phải chụp ở độ mở f/5.6 hoặc f/6.3 thì mới có kết quả tương đương với hai ống kính trên.

Theo Michael, nếu không có telextender, ở f/5.6, ống kính cho hình ảnh tạm chấp nhận được nhưng khi gắn telextender vào thì hình ảnh khó đạt được như ý.

Nguyễn Nhật Thanh (theo Michael Furtman)