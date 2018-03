Canon Ixus 75 nhạy sáng cao / Máy ảnh Ixus mỏng nhất / Máy ảnh Canon cổ điển / Dòng EOS của Canon chạm mốc 30 triệu chiếc

IXUS 70 và 75 là hai mẫu máy IXUS mỏng nhất hiện nay. Ảnh: K.H.

Đầu năm 2007, Canon cho ra mắt người tiêu dùng Việt Nam hai model thuộc dòng IXUS là IXUS 70 và IXUS 75 với độ phân giải 7,1 Megapixel. Như các đời IXUS trước, hai mẫu máy này vẫn sở hữu kiểu dáng thời trang, sành điệu và công nghệ xử lý ảnh chất lượng cao. Với ống kính tuyến tính độc đáo, Canon IXUS 70 và 75 có thể được xem là máy IXUS mỏng nhất hiện nay, với độ mỏng tương ứng 19,4 và 19,6 mm.

Ngoài bộ vi xử lý hình ảnh DIGIC III mới nhất, hai chiếc IXUS này còn sở hữu độ nhạy sáng tối đa lên tới ISO 1.600 và công nghệ dò tìm mặt. Đồng thời, cả hai máy đều được trang bị tính năng chống rung, giảm nhoè khi vật thể di chuyển nhanh hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Hiện giá bán trên thị trường của Canon IXUS 70 là 400 USD và IXUS 75 là 460 USD.

IXUS 960 IS có vỏ máy được làm từ chất liệu Titan. Ảnh: K.H.

Đến tháng 11 vừa qua, Canon tiếp tục cho trình làng thêm hai dòng máy IXUS mới nhất là IXUS 960 IS và IXUS 860 IS. Sự có mặt của chúng trong bộ sưu tập máy ảnh thời trang của Canon đem lại cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn, để có thể có được chiếc máy ảnh ưng ý nhất trong dịp Tết năm nay.

Canon IXUS 960 IS là chiếc máy ảnh nhỏ gọn, được trang bị cảm biến có độ phân giải 12 Megapixel, ống kính zoom quang 3,7x. Vỏ máy được làm từ chất liệu Titan nên rất bền. Điểm thu hút lớn nhất của IXUS 960 IS là thiết kế gọn nhẹ và chất lượng ảnh rất cao. Kích thước các chiều của máy là 95,9 x 59,9 x 27,6 mm, nặng 165 gram. Bên cạnh đó, Canon IXUS 960 IS còn được tích hợp tính năng ổn định ảnh và dò tìm mặt. Khi chụp trong nhà và không dùng đèn flash, ảnh chụp bởi IXUS 960 IS có thể chấp nhận được và không bị mờ như nhiều loại máy trước đây. Còn khi chụp trong nhà với đèn Flash, chất lượng ảnh thu được là rất cao. Bên cạnh đó, IXUS 960 IS còn sở hữu một chi tiết rất hiếm gặp ở những chiếc máy ảnh compact hiện nay, đó là kính ngắm quang.

IXUS 860 IS là hậu bối của IXUS 850 IS danh tiếng. Ảnh: K.H.

Trong khi đó, Canon IXUS 860 IS là hậu bối của IXUS 850 IS, model từng dẫn đầu bảng xếp hạng 10 máy ảnh bán chạy nhất châu Á trong 6 tháng đầu năm 2007. Ngoài những nâng cấp về ngoại hình lẫn tính năng, dòng máy mới này còn được tôn vinh về tốc độ hoạt động nhanh và chất lượng ảnh rất cao. IXUS 860 IS có kích thước 92,6 x 58,8 x 25,9 mm và trọng lượng xấp xỉ 155 gram.

Canon IXUS 860 IS có thể chụp được những bức ảnh có chất lượng cao, với màu sắc chuẩn, giàu chi tiết và rất rõ ràng. IXUS 860 IS có phím cảm ứng mới hơn so với những máy ảnh cùng họ IXUS khác, khiến cho người sử dụng có cảm giác hết sức thoải mái. Ngoài ra, khi nhấn ngón tay cái lên nút điều hướng, một biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình LCD để hướng dẫn cho người dùng biết sẽ phải làm gì tiếp theo.

Giá bán của Canon IXUS 960 IS trên thị trường Việt Nam hiện nay là 560 USD và IXUS 860 IS là 535 USD.

Anh Linh