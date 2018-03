Canon PowerShot S3 IS / Sony H5 - vẻ đẹp máy siêu zoom / Năng động Sony Cybershot T30 / Sony T10 - tài sắc vẹn toàn / Casio thêm máy ảnh thời trang mới

V7 có nắp ống kính kiểu trượt.

Thoạt nhìn, máy ảnh nhỏ gọn Casio Exilim EX-V7 trông hơi nhàm chán với ngoại hình không nổi bật. Nó vay mượn kiểu nắp ống kính trượt của máy ảnh Sony serie T, cảm biến CCD 7,2 Megapixel và LCD 2,5 inch. Mặc dù nặng hơn hầu hết máy ảnh cùng cỡ nó vẫn cho phép bỏ lọt túi áo khoác.

Nhưng xét kỹ hơn, bạn sẽ ấn tượng với ống kính zoom quang tới 7x, với dải tiêu cự 38 - 266 mm. Casio còn trang bị hệ thống ổn định ảnh kiểu dịch cảm biến (kiểu cơ) vốn chỉ tìm thấy trong các máy chuyên, giúp hạn chế hiện tượng mờ ảnh khi chụp xa.

Thiết kế và tính năng

Thiết kế đã không mấy bắt mắt, V7 còn bị phàn nàn vì hệ thống các nút điều khiển vụng về, phiền toái. Hầu hết các cài đặt đều bị giấu trong menu trong khi các máy ảnh khác được trang bị nút bấm nhanh cho các chức năng cốt yếu như ISO, cân bằng trắng và chụp macro. Nó dễ dàng chuyển qua các chế độ chụp (tự động, bán tự động, chỉnh tay) khi sử dụng nút xoay chế độ, nhưng nếu muốn chỉnh ISO ít nhất bạn phải trải qua 9 lần bấm nút. Chưa kể Casio "cất" chế độ macro trong menu nhánh Focus. Hệ thống ổn định ảnh đúng ra cũng phải có nút kích hoạt riêng.

Về mặt tích cực, Casio trang bị một lượng lớn các chế độ chụp bán tự động. Máy có tới 33 chế độ chụp theo từng hoàn cảnh, tình huống, bao gồm chụp văn bản, bảng trắng, danh thiếp, cũng như một chế độ đặc biệt cho mạng trực tuyến, eBay.

V7 cũng lấy được cảm tính với các chế độ tạo độ mở, tốc độ mở cửa trập ưu tiên, bên cạnh chế độ chỉnh tay hoàn toàn để chỉnh mức phơi sáng theo ý muốn. Có một biểu đồ sống (live histogram) trong khi chụp ảnh với chế độ chỉnh tay hoàn toàn để bạn giám sát, tính toán mức phơi sáng dễ dàng hơn, và chế độ ảnh tĩnh hoàn toàn sẽ khiến bạn thấy thật dễ chịu khi xem lại ảnh.

Thực thi và chất lượng ảnh

Exilim EX-V7 chụp ảnh khá "tốc độ". Nó chỉ cần 1,47 giây khởi động và chụp bức đầu tiên theo định dạng JPEG. Sau đó, nó cần 1,63 giây cho mỗi bức tiếp theo khi đèn flash tắt và 1,76 giây mỗi bức khi có flash. Trễ mở cửa trập chỉ 0,5 giây với các cảnh tương phản cao và tăng lên 1,2 giây với các điều kiện tương phản thấp hay chụp nơi thiếu sáng.

Chế độ chụp liên tiếp cũng khả quan với 1,4 bức/giây ở độ phân giải tối đa 7,2 Megapixel với ảnh JPEG và tăng lên 1,7 bức/giây khi giảm ảnh xuống cỡ VGA.

Có 33 chế độ chụp cảnh bao gồm chụp văn bản và chụp danh thiếp.

Nhiều người kỳ vọng cao vào chất lượng ảnh của Casion V7, nhưng thực tế không cao như trông đợi. Mặc dù ảnh nét, nhưng vẫn mờ đáng kể khi xem đúng cỡ (full size) và nhiễu hình xuất hiện chưa kể nhiễu do ISO. Màu sắc nhìn chung chính xác nhưng còn hơi nhạt màu.

Cân bằng trắng ngả vàng khi chụp dưới ánh đèn dây tóc. Cài đặt chế độ tungsten màu sắc trở lên thật hơn nhiều và hoàn toàn trung tính khi chỉnh tay. Casio ghim mức nhiễu ở mức chấp nhận được với ISO tới 200.

Mặc dù nhiễu ở ISO 200 có thể phát hiện được trên màn hình vi tính nhưng không ảnh hưởng gì đến hình in ra. Ở ISO 400, nhiễu nhìn thấy rõ hơn trên monitor và sử dụng các thuật toán giảm nhiễu vẫn có thể làm mượt đáng kể giúp hình chi tiết hơn. Ở ISO 800, nhiễu trở thành quá rõ ràng, phá hủy mọi tính chi tiết đặc biệt là các game tối. Do đó, tốt nhất bạn chỉ nên cài đặt ISO 800.

Ưu: Zoom quang 7x, hệ thống ổn định ảnh kiểu dịch cảm biến Nhược: Hệ thống điều khiển vụng về, tác động mở ống kính tối đa chậm, ảnh trung bình Điểm đánh giá: 6,6/10.

Tuy nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên vì khả năng quay video của máy ảnh Casio này. Kể cả ở chế độ chất lượng thấp nhất, EX-V7 sử dụng chuẩn mã nén H.264 để tạo các video clip có độ phân giải 848 x 480 pixel nếu chọn khung hình rộng, hoặc 640 x 480 pixel nếu chọn tỷ lệ hình 4:3. Video ghi được tốt hơn bất kỳ từ máy ảnh tĩnh nào, và Casio còn trang bị các mic thu âm thanh nổi phía trước máy. Tất nhiên, với khoảng cách giữa các mic chỉ là 1,27 cm, thật không dám đảm bảo âm thanh stereo chúng tạo ra sẽ hay thế nào nhưng vẫn là một sự kiện với một máy ảnh số.

Tóm lại, Casio đã cố gắng xây dựng một hình mẫu máy ảnh compact lý tưởng vừa gọn nhẹ vừa có zoom quang 7x, hệ thống ổn định ảnh kiểu cơ khí, các chức năng chỉnh tay, chụp ảnh nhanh và những giá trị gia tăng khác nữa. Tuy nhiên, thiết kế thiếu tiện dụng với giao diện dụng về và chất lượng ảnh xoàng đã trừ bớt điểm của nó. Do đó, nếu bạn thực sự thích các máy có zoom xa tốt nhất là chuyển qua dùng máy siêu zoom thực sự như Sony Cyber-shot DSC-H2 hoặc DSC-H5, hoặc Canon PowerShot S3 IS. Còn nếu bạn thích loại siêu gọn nhẹ hãy tìm đến các model như Sony Cyber-shot DSC-T10 hoặc Canon PowerShot SD800 IS.

T.B. (theo Cnet)