Năm 1932, Kwanon – chiếc máy ảnh Rangefinder đầu tiên của Nhật Bản được đặt theo tên Nữ thần Phật. Tuy không được phát hành trên thị trường nhưng Kwnon đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục thị trường máy ảnh của Canon. Cho tới năm 1935, Canon kết hợp cùng Nippon Kogaku Kogyo cho ra đời mẫu máy rangefinder Hansa Canon. Và nhãn hiệu "Canon" đã được đăng ký cho chiếc máy này.

Thị trường máy ảnh 35mm dần chuyển từ máy ảnh rangefinder sang máy ảnh ngắm quang - bằng sự ra mắt của máy ảnh Canon SLR đầu tiên có tên "Canon Flex" vào tháng 5/1959. Với những cải tiến kỹ thuật vượt trội nhờ lăng kính năm mặt, tốc độ gương lật nhanh.

Tháng 3/1971, máy F-1 ra mắt. Đây là model SLR chuyên nghiệp đầu tiên của Canon với độ bền và khả năng hoạt động cao và là chiếc máy đầu tiên xác lập tuổi thọ màn chập 100.000 lần.

Năm 1976, AE-1 máy ảnh đầu tiên sở hữu bộ xử lý trung tâm (CPU) và gần như hoàn toàn tự động ra đời. AE-1 là sự hợp nhất của công nghệ tự động và công nghệ điện tử, mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển máy ảnh SLR.

Năm 1987 đánh dấu bước ngoặt mới với cả ngành nhiếp ảnh thế giới khi Canon “trình làng” dòng máy tự động lấy nét - EOS (Electro Optical System – Hệ thống quang học điện tử).

Trong lĩnh vực máy ảnh kỹ thuật số (DSLR), Canon EOS D30 là máy ảnh bán chuyên đầu tiên được Canon sản xuất năm 2000, máy có khả năng chụp ảnh định sạng RAW. Năm 2001 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của “người hùng khi cho ra đời máy EOS-1D.

Năm 2002, Canon đưa ra thị trường bộ xử lý DIGIC độc quyền, có khả năng xử lý số lượng lớn các dữ liệu hình ảnh chụp bằng cảm biến CMOS hoặc CCD.

Năm 2008, Canon làm “ngỡ ngàng” giới nhiếp ảnh với việc cho ra mắt EOS 5D Mark II - máy đầu tiên có khả năng quay video Full HD 1080p.

Tính đến thời điểm này, Canon 1D Mark IV là mẫu máy DSLR chuyên nghiệp mới nhất của Canon, trang bị nhiều tính năng cao cấp như cảm biến APS-H 16,1 triệu điểm ảnh với dải ISO từ 100 đến 12.800, sử dụng chip xử lý kép Dual DIGIC 4, có hệ thống lấy nét 45 điểm, đo sáng 63 vùng và có khả năng quay video Full HD chuẩn H.264.

Tại Việt Nam, nhắc đến Quang Phùng là nhắc đến một nghệ sĩ nhiếp ảnh của phố phường Hà Nội. Những hình ảnh sinh hoạt phố phường hàng ngày đơn giản là thế nhưng khi được thu vào ống kính của ông lại trở nên lung linh và trữ tình say đắm. Ông chụp ảnh từ năm 1954 và năm 1955 ông đã có bộ ảnh đầu tiên về ngày giải phóng Thủ đô. Từ đó, ông chỉ chụp về Hà Nội, mọi ngóc ngách về Hà Nội.

Nhiếp ảnh gia Quang Phùng từng sử dụng máy ảnh phim SLR Canon 7 và Canon F-1, từ những năm 1960. Thời gian sau, ông sử dụng Canon 7 đến cuối những năm 1970 ông chuyển sang Canon F-. Những bức ảnh này do Nhiếp ảnh gia Quang Phùng chụp tại Hà Nội với “người bạn thân” là chiếc máy ảnh Canon của mình. Cho đến nay, khi đã gần 80 tuổi, ông vẫn say mê với ảnh và say mê các dòng máy Canon.

Bức ảnh hoa bướm được chụp từ máy ảnh EOS Canon 1D Mark IV.

Tập múa - Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Quang Phùng chụp bằng máy Canon F1 năm 1980.

Tuổi thơ - Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Quang Phùng chụp bằng máy Canon F1 năm 1985.

(Nguồn: Canon)