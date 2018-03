Canon hôm nay tung ra bản firmware mới dành cho các ống kính tele của mình là EF300mm f/2.8L IS II USM, EF400mm F2.8L IS II USM, EF500mm f/4L IS II USM và EF600mm f/4L IS II USM. Phiên bản 1.1.1 thay đổi thuật toán lấy nét cũng như tăng cường khả năng đáp ứng và điều chỉnh. Đặc biệt, bản cập nhập mới còn giúp các ống kính này tăng cường khả năng lấy nét liên tục, phù hợp với chụp ảnh trong các sự kiện thể thao như bóng đá, bóng bầu dục.

Việc cập nhập phần mềm sẽ được thực hiển bởi Trung tâm dịch vụ Canon (Canon Service Centres).

Để nhận biết các ống kính chưa được nâng cấp lên phiên bản 1.1.1 mới nhất, người dùng có thể nhận biết thông qua số serial của sản phẩm như sau.

Với ống kính EF300mm f/2.8L IS II USM.

Chữ số thứ 3 trong dải số là các số 0, 1, 2 hoặc 3 (ví dụ: xx0xxxxxxx, xx1xxxxxxx, xx2xxxxxxx, xx3xxxxxxx).

Với ống kính EF400mm f/2.8L IS II USM.

Chữ số thứ ba trong dải số là 0, 1, 2 hoặc 3 ví dụ: (xx0xxxxxxx, xx1xxxxxxx, xx2xxxxxxx, xx3xxxxxxx).

Với ống kính EF500mm f/4L IS II USM.

Chữ số thứ ba trong dãy số là 0 (ví dụ: xx0xxxxxxx).

Với ống kính EF600mm f/4L IS II USM.

Chữ số thứ ba trong dãy số là 0 (ví dụ: xx0xxxxxxx).

Hoài Anh