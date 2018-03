Canon 24-70 mm sẽ được mở rộng các phiên bản khác nhau.

Trang tin Canonrumors hôm qua khẳng định Canon sẽ sớm tung ra ống kính 24-70 mm f/4 L IS ra thị trường vào thời gian tới. Đây là sẽ lần đầu tiên hãng đưa công nghệ chống rung IS (Image Stabilized) lên dòng ống kính có khoảng tiêu cự phổ biến cho máy ảnh full-frame này. Dù vậy, nguồn tin vẫn khẳng định Canon từng sản xuất bản mẫu 24-70 mm f/2.8L IS nhưng cuối cùng chọn khẩu độ f/4 cho phiên bản bán ra thị trường.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về ngày ra mắt cũng như giá bán của sản phẩm.

Cách phân dòng với ống 70-200 mm của Canon.

Động thái mới cho thấy Canon có thể sẽ phân dòng khoảng tiêu cự 24-70 mm theo đúng những gì hãng đã làm với khoảng tiêu cự 70-200 mm. Sự khác nhau giữa các phiên bản bao gồm f/2.8 IS, f/2.8, f/4 IS, f/4 dẫn đến sự khác biệt về kích thước, cân nặng và quan trọng nhất là giá cả. Điều này cho phép người dùng có thể tiếp cận cùng một khoảng tiêu cự ở các mức giá khác nhau như phiên bản 70-200 mm f/4 có giá khoảng 630 USD trong khi mẫu f/2.8 IS II có giá gấp ba lần.

Hoài Anh