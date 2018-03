Canon PowerShot S3 IS / Máy ảnh DSLR tốt nhất cho giới chuyên nghiệp / Ixus 950 IS - bảo bối mới của Canon

S5 IS có zoom quang 12x. Ảnh: Cnet.

Những công nghệ của S5 IS có sức hấp dẫn lớn nhất với người tiêu dùng bao gồm công nghệ ổn định ảnh quang học, hệ thống đo và lấy nét hoàn hảo, màn hình LCD gập - xoay và hỗ trợ mạnh mẽ các chức năng điều chỉnh bán tự động và điều chỉnh bằng tay.

Thiết kế

So với S3, chiếc S5 đã nâng cảm biến ảnh từ 6 Megapixel lên tới 8 Megapixel, màn hình LCD từ 2” lên 2,5”, và bổ xung thêm một số các tính năng hợp thời như tự động lấy nét, tự động chỉnh độ phơi sáng, độ nhạy sáng tối đa ISO 1600. Ngoài ra, máy còn cung cấp cho người sử dụng một chế độ chuyển ISO. Theo đó, khi máy báo tốc độ trập quá chậm, người sử dụng có thể bấm nút để xoá bỏ mặc định về độ nhạy sáng. Đồng thời chiếc máy ảnh này cũng được nâng cấp với bộ xử lý Digic III mang theo rất nhiều khả năng mới.

Màn hình LCD dạng gập - xoay của S5 có đường chéo 2,5 inch. Ảnh: Cnet.

Xét về khía cạnh thẩm mỹ, nét đẹp của S5 nằm ở sự hòa trộn đầy tinh tế giữa tính cổ điển và tính năng động, mặc dù thân hình của nó không thon thả cho lắm với trọng lượng tới 450 gram. Màn hình LCD to hơn cũng làm tăng vòng eo của máy, với chiều rộng máy là 80 mm. Tuy vậy, nó vẫn tạo sự thoải mái cho người dùng khi cầm và người sử dụng có thể vận hành máy một cách rất linh hoạt.

Tính năng

Canon bổ sung khá tốt các tính năng cho S5 IS. Ví dụ như, chiếc máy ảnh này có riêng một nút bấm chuyên biệt cho chức năng quay video, cộng thêm một microphone chất lượng stereo, một bộ lọc gió và một bộ chỉnh âm lượng. Tuy nhiên, chức năng dò tìm mặt của S5 lại được Canon thiết kế như là một phần trong chế độ chọn điểm lấy nét.

Người dùng có thể tự lấy nét bằng tay. Ảnh: Letsgodigital.

Người sử dụng có thể tự lựa chọn một khuôn mặt nào đó để lấy nét hoặc cũng có thể để cho máy tự tìm ra 3 gương mặt và tự động chọn một khuôn mặt nổi bật nhất. Điều này cho phép người sử dụng có thể kiểm soát được các bước của quá trình lấy nét khi sử dụng cách tự chỉnh bằng tay.

Như thế, có thể thấy việc sử dụng công cụ dò tìm khuôn mặt của chiếc máy này hơi phức tạp, dễ khiến người sử dụng lúng túng, cả trong việc nắm nguyên tắc hoạt động cũng như sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, việc tự mình chọn lấy một khuôn mặt để lấy nét, sau đó thiết lập lại các chi tiết xung quanh vật thể trung tâm trước khi chụp ảnh là một công nghệ khá cao. Đây luôn là một giải pháp tốt, tạo ra hiệu quả cao hơn cho hoạt động của máy.

Thực thi

Tốc độ hoạt động của S5 khá cao. Ảnh: Letsgodigital.

Tốc độ hoạt động của S5 IS là khá cao so với những chiếc máy cùng tầm. Thời gian từ lúc mở máy đến khi chụp xong được bức ảnh đầu tiên là 1,3 giây, với trễ mở cửa trập là 0,5 giây trong điều kiện nhiều ánh sáng và 0,8 giây trong điều kiện ánh sáng mờ. Máy có thể chụp từng bức ảnh riêng biệt trong vòng 1,6 giây. Nếu bật flash, thời gian chờ giữa hai lần chụp sẽ tăng lên là 2,1 giây. Khả năng chụp liên tiếp của máy đạt mức 1,5 khung hình/giây, không kể kích cỡ hình, và có thể chụp liên tiếp 18 bức ở tốc độ này.

Nhưng những tính năng quan trọng nhất của một chiếc máy ảnh là độ sắc nét và trung thực của thấu kính, khả năng sử dụng ống ngắm và chức năng giảm nhiễu ở S5 IS lại không ấn tượng lắm. Có thể khẳng định, đối với một chiếc camera zoom, vật trung tâm, quan trọng nhất là thấu kính. Với chiếc S5 này, nó cũng sở hữu một thấu kính giống như thấu kính của chiếc S3, với zoom quang 12x, tương đương dải tiêu cự 36 – 432 mm, và khẩu độ f2,7 - f3,5. Mặt khác, thiết bị ổn định ảnh quang học, hệ thống lấy nét và chỉnh phơi cũng tốt ngang bậc tiền bối của mình. Tuy nhiên, việc không có chức năng ngắm điện tử EVF là một thiếu sót của chế độ lấy nét bằng tay.

S5 sở hữu cảm biến 8 Megapixel. Ảnh: Letsgodigital.

Thêm vào đó, để duy trì được tiêu cự khi sử dụng thấu kính ở các cảm biến khác nhau, Canon đã phải giữ kích thước của mỗi cảm biến ở mức 1/2,5 inch. Khi tăng độ phân giải của cảm biến ảnh, những điểm yếu của hệ thống thấu kính - cảm biến trở nên rõ ràng hơn. Đối với chiếc máy ảnh sở hữu cảm biến 8 Megapixel như S5 IS, điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện sự méo hình ở bên mép trái. Đi kèm với đó là những quang sai ảnh trong bộ dạng của những tua hình màu đỏ tươi hoặc màu lục lam. Chúng không chỉ xuất hiện ở những mép hình có độ tương phản cao như bình thường mà còn có cả ở những mép hình chụp trong điều kiện ánh sáng có độ tương phản trung bình.

Chất lượng ảnh

Màu sắc thu được trông khá ổn. Chế độ cân bằng trắng hoạt động một cách hoàn hảo trong một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, ngay cả khi ở độ sắc nét cao nhất, những bức ảnh chụp từ S5 IS trông vẫn như thể đã qua xử lý. Đồng thời, có một số chi tiết nhòe và bẩn. Dẫu cho khi in ảnh ra, những chi tiết đó mờ đi và không dễ để nhận thấy, nhưng dù sao thì đó cũng là một điểm yếu của S5 IS.

Ảnh mẫu chụp từ S5 IS tạo cảm giác đã qua xử lý. Ảnh: Canon.

Khả năng quay phim với tốc độ 30 khung hình/giây là một trong những tốc độ quay phim nhanh nhất hiện nay đối với một chiếc máy ảnh. Tuy nhiên, bù lại, dung lượng của một giây video sẽ chiếm khoảng 2 MB. Đồng thời, cũng giống như hầu hết những chiếc máy ảnh khác, nó sẽ quay video với chất lượng tốt hơn khi chỉ phải tập trung vào một số chuyển động nhất định. Quá nhiều chuyển động sẽ làm tăng số lượng ảnh giả trong những thước phim quay được.

Với những đối thủ như Sony Cyber-shot DSC-H9 đã có zoom quang tới 15x và (quan trọng hơn) đã mở rộng góc nhìn của thấu kính, thì Canon PowerShot S5 IS dường như đã bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh.

Hiện S5 IS đã có mặt tại Việt Nam với giá bán tham khảo là 645 USD.

Anh Linh (theo Cnet)