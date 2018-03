Sau 3 năm có mặt trên thị trường, ống kính tele tầm trung của Canon là EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS đã có phiên bản II thay thế. Phiên bản mới EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II cùng với EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II sẽ tạo thành bộ đôi ống kính hoàn hảo cho người mới làm quen với máy ảnh DSLR. Bộ kit này dự kiến cũng sẽ được Canon bán kèm với thâm máy EOS 550D (Rebel T2i), EOS 600D (Rebel T3i) hoặc EOS 60D.

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II có cấu trúc bao gồm 12 thấu kính chi làm 10 nhóm trong đó có một thấu kính với độ tán xạ thấp (UD - Ultra-low Dispersion) và lớp phủ Super Spectra Coatings giúp tăng độ sắc nét, tương phản đồng thời giảm hiện tượng lóe sáng (flare) cho ảnh chụp được. Ống kính này sử dụng được cho các máy crop của Canon hiện tại.

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II bắt đầu được bán vào tháng 8 năm nay nhưng chưa tiết lộ giá bán.

Một số thông số kỹ thuật của ống kính EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II.

Dùng cho máy có cảm biến APS-C Tiêu cự quy đổi máy film 35mm 88-400mm Cấu trúc ống kính 12 thấu kính chi làm 10 nhóm Số lá khẩu 7 Khẩu độ mở tối thiểu 22-32 Khoảng cách lấy nét tối thiểu 1,1 Độ phóng đại tối đa (x) 0.31 (ở 250mm) Thông tin khoảng cách Có Chống rung (Image stabilizer) 4 bước Mô tơ lấy nét AF Micro Motor Kích thước filter (mm) 58 Kích thước (đường kính x chiều dài) (mm) 70 x 108 Cân nặng (gram) 390 Tùy chọn ET-60 Lens Hood, LP1019 Soft Case

Hoài Anh

Nguồn: Dpreview