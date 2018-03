Dòng EOS của Canon chạm mốc 30 triệu chiếc / Chọn máy ảnh Canon IXUS / Canon A460 - 5 'chấm' giá rẻ / EOS 400D - chụp nhanh, ảnh đẹp / Chọn định dạng ảnh cho máy số

PMA 2008 là hội chợ thương mại lớn nhất trong năm của ngành công nghiệp nhiếp ảnh thế giới, được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà kinh doanh máy ảnh quốc tế tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 31/1 đến ngày 2/2.

Canon EOS 450D có ngoại hình khá giống với 400D. Ảnh: Dpreview.

Trong loạt máy ảnh mới công bố mà Canon dự tính sẽ mang đến trưng bày tại PMA 2008, model gây chú ý nhất hẳn nhiên là EOS 450D, phiên bản nâng cấp của chiếc DSLR đình đám EOS 400D. So với đời trước, EOS 450D có ngoại hình không khác là mấy, nhưng thành phần cấu tạo bên trong đã được cải tiến khá nhiều.

Đầu tiên là cảm biến CMOS được Canon trang bị cho 450D có độ phân giải cao hơn so với của 400D (12,2 Megapixel so với 10 Megapixel). Kính ngắm quang và màn hình LCD của 450D cũng lớn hơn (màn hình của 450D rộng 3 inch, còn của 400D là 2,5 inch). Đặc biệt, model mới này còn được Canon trang bị cho tính năng ngắm ảnh sống Live View qua màn hình.

Canon EOS 450D có khả năng chụp liên tiếp với tốc độ 3,5 hình/giây, mỗi lần có thể chụp được 45 bức ảnh JPEG hoặc 6 bức ảnh RAW. Thay vì sử dụng thẻ CompactFlash để lưu trữ như ở EOS 400D, chiếc camera mới này hỗ trợ hai định dạng thẻ dung lượng cao hơn là SD và SDHC. Dự kiến, Canon EOS 450D sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 4 với giá 799 USD cho thân máy.

Canon IXUS 80 IS có ngoại hình rất hấp dẫn. Ảnh: Dpreview.

Cùng với 450D, Canon cũng giới thiệu thêm một model IXUS và ba model PowerShot mới. Trong số đó, IXUS 80 IS là chiếc máy ảnh có ngoại hình quyến rũ, với 5 màu vỏ thời trang và một thân hình mảnh mai. Máy được trang bị cảm biến 8 Megapixel và ống kính có zoom quang 3x (38 - 114 mm), được hỗ trợ bởi công nghệ ổn định ảnh. Ngoài ra, IXUS 80 IS còn được trang bị màn hình LCD 2,5 inch, bộ xử lý ảnh DIGIC III và công nghệ tự động lấy nét tại 9 điểm trong khung hình. Giá bán của chiếc máy này là 250 USD, sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 3.

Canon PowerShot A470 có thiết kế giống với A460. Ảnh: Dpreview.

Ba model mới thuộc dòng PowerShot là A470, A580 và A590 IS đều được trang bị bộ vi xử lý DIGIC III và màn hình LCD 2,5 inch. Ngoài ra, cả ba còn sở hữu công nghệ dò tìm mặt, công nghệ nhận diện chuyển động của vật thể và công nghệ sửa lỗi mắt đỏ tự động. Trong khi A580 và A590 IS được thiết kế theo khuôn mẫu truyền thống của dòng A giá rẻ, thì A470 lại có ngoại hình khá giống với model đời trước của nó là A460.

Canon PowerShot A470 được trang bị cảm biến 7,1 Megapixel và ống kính có zoom quang 3,4x (38 - 132 mm). Ngoài 14 chế độ cảnh mặc định, Canon còn cung cấp cho chiếc máy này khá nhiều tính năng chỉnh tay, như chỉnh tay độ nhạy sáng, bù phơi sáng và cân bằng trắng. Canon PowerShot A470 có 4 màu vỏ khác nhau là xanh, đỏ, cam và ghi. Máy sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 với giá 150 USD.

Canon PowerShot A580 có giá 180 USD. Ảnh: Letsgodigital.

Cũng ra mắt cùng thời điểm với A470 nhưng có giá bán cao hơn một chút (180 USD) là A580. Canon PowerShot A580 được trang bị cảm biến 8 Megapixel và ống kính có zoom quang 4x (35 - 140 mm). Máy có 16 chế độ cảnh mặc định và hỗ trợ ba loại ống kính bổ trợ khác nhau.

Canon PowerShot A590 IS được trang bị công nghệ ổn định ảnh.

Ảnh: Letsgodigital.

A590 IS gần như là một phiên bản khác của chính A580, bởi model này chỉ khác người anh em của mình ở điểm: được trang bị công nghệ ổn định ảnh và có tới 19 chế độ cảnh mặc định khác nhau. Đó cũng chính là lý do khiến cho Canon PowerShot A590 IS được dự kiến sẽ có giá bán là 200 USD. Sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trong tháng 3.

Anh Linh tổng hợp