Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM.

Trong một thông cáo mới nhất, Canon cho biết toàn bộ các ống kính mới của hãng bao gồm EF 300mm f/2.8L IS II USM, EF 400mm f/2.8L IS II USM, EF 8-15mm f/4L Fisheye USM, EF 500mm f/4L IS II USM và EF 600mm f/4L IS II USM sẽ bắt đầu được bán ngay nửa cuối năm nay.

Ống kính EF 8-15mm f/4L Fisheye USM sẽ được bán đầu tiên "vào cuối tháng 7/2011", thông báo của Canon viết.

EF 8-15mm f/4L Fisheye USM .

Tiếp sau đó, bộ đôi EF 300mm f/2.8 và EF 400mm f/2.8 sẽ bắt đầu bán ra thị trường vào cuối tháng 8 tới. Trong khi đó, hai ống fix EF 500mm và 600mm f/4 sẽ bắt đầu khoảng cuối năm nay.

Cả EF 500mm và 600mm f/4 đều từng được Canon giới thiệu vào tháng 3 vừa qua cùng với EOS 1100D và EOS 600D. Tuy nhiên, hiện tại cả hai mẫu DSLR này đã bán trên thị trường thì bộ đôi ống kính vẫn chưa được "lên kệ".

Canon cũng cho biết công ty sẽ phục hồi chuỗi cung cấp của mình trở lại hoạt động bình thường trong tháng này hoặc muộn nhất là tháng sau.

Hoài Anh