Canon A550 ra mắt từ năm ngoái, nay chỉ còn hàng xách tay.

Ảnh: Imaging Resource.

Bước cải tiến rõ rệt nhất của Canon A550 là độ phân giải lên đến 7,1 Megapixel cùng với màn hình 2 inch, so với máy ảnh đời trước (A530) chỉ có 5 Megapixel và màn hình là 1,8 inch.

Chính vì độ phân giải lên đến 7 “chấm” nên kích thước ảnh cũng tăng lên, do đó A550 đã tích hợp công nghệ cho phép đọc thẻ SDHC (có dung lượng lớn hơn). Không những thế A550 còn sử dụng năng pin AA NiMH cho phép chụp đến 1.400 kiểu (hơn 400 tấm so với A530). Đồng thời tiêu cự ống kính có thể thay đổi trong khoảng 35 đến140 mm, zoom quang học 4x có thể tự động lấy tiêu cự là một đặc điểm thu hút người dùng không chuyên. Chế độ Easy-to-set cũng giúp những người mới tập chụp hình có được bức ảnh đẹp.

Các điều chỉnh trên A550 rất trực giác. Ảnh: Imaging Resource.

Cách sử dụng A550 hết sức đơn giản nhờ giao diện trực quan, dễ hiểu. Khi để chế độ M (Manual – tự chỉnh), người dùng phải tự lựa chọn độ phơi sáng, cân bằng trắng, chế độ màu, độ đo sáng, độ phân giải ảnh và định dạng file. Tuy nhiên, khi để Manual mà chụp, bạn chỉ có thể chình đèn flash chứ không chỉnh được độ mở cũng như tốc độ màn trập.

Với chiếc máy ảnh đơn giản này, người chụp có thể chọn một số chức năng để tối ưu hóa hoạt động của nó, ví dụ như chụp chân dung, chọn Portrait; chụp phong cảnh, chọn Lanscapge; chụp trẻ con và thú nuôi - Kids&Pets. Tùy vào từng chế độ mà máy sẽ tự động đưa ra những điều chỉnh thích hợp. Tuy nhiên, do là dòng máy rẻ tiền nên A550 không có được chức năng bắt nét khuôn mặt (Face Detection) và chống rung (IS) như ở phiên bản cấp cao hơn A570 IS.

Giống như tất cả những máy Canon , A550 sử dụng chế độ “9-point AF” nghĩa là máy sẽ tự động chọn ra 9 vùng ảnh mà nó coi là quan trọng nhất. Nếu bạn không muốn những gợi ý của máy thì có thể bỏ bằng cách ấn "hờ" lại nút chụp. Máy sẽ tính toán lại để có thể tăng hiệu năng cho bức ảnh.

Màn hình nhỏ, chỉ 2 inch. Ảnh: Imaging Resource.

Mọi điều chỉnh đều được thực hiện qua màn hình LCD. Mặc dù màn hình kích thước không lớn cho lắm (khoảng 2 inch), độ phân giải hạn chế ở 86.000 pixel, nhưng cũng đủ để quan sát các tùy chọn và khung cảnh. Do độ phân giải màn hình không cao và tỷ lệ tương phản thấp nên hình ảnh dưới ánh mặt trời bị lóa. Tuy nhiên, nếu xét mức giá của model này thì những nhược điểm trên cũng chẳng đáng gì.

Chấm điểm sản phẩm

A550 được trang bị một khe ngắm ảnh. Tuy nhiên, khe ngắm này không thực sự chính xác (tức là nhìn thấy gì thì ảnh chụp sẽ hiện lên như thế) nhưng cũng có thể giúp bạn có bức ảnh với mức độ ưng ý nhất trong trường hợp ánh sáng mặt trời làm lóa mắt, không nhìn được vào màn hình LCD. Cạnh khe ngắm là hai đèn LED. Đèn ở trên sẽ nhấp nháy xanh khi máy bật, chụp ảnh và chuyển ảnh, nhưng sẽ đứng đèn khi ở chế độ quay phim và kết nối với máy tính. Đèn màu vàng bên dưới chỉ máy đang chụp ở chế độ macro.

Độ nhạy sáng của A550 cao nhất là 800, thế nhưng ảnh chụp được vẫn cho kết quả tốt. Mặc dù khi in ảnh ra ảnh kích thước 20 x 30 cm, người tinh mắt sẽ thấy một vài chi tiết nhiễu còn nhìn chung ảnh đẹp.

Thời gian khởi động của A550 khá nhanh, chỉ vào khoảng 1,3 giây, nhưng thời gian trễ giữa những lần chụp lại khá lâu, ít nhất là 1,3 giây. Thời gian để ống kính bật ra cũng mất đến 1 giây, nhưng thế là nhanh hơn so với A530.

A550 dùng pin AA phổ biến . Thông thường với một đôi pin AA và người dùng hay chụp ở chế độ nhìn LCD thì hiếm khi phải thay Pin sau một ngày chụp. Đó có thể coi là đặc điểm đáng chú ý của sản phẩm này.

Loại máy này sản xuất từ năm 2007, nay chỉ còn hàng xách tay. Giá tham khảo 2.500.000 đồng.

Ưu điểm: - Các chế độ cài đặt đơn giản

- Pin AA dễ kiếm Nhược điểm: - Màn hình nhỏ

- Ít tùy chỉnh

- Zoom thấp

Thảo N.