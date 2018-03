Nhiếp ảnh gia Gordon Laing và ống kính Canon EF 500mm f/4 L trên thân máy Canon 7D.

Ảnh: Cameralabs.

Canon EF 500mm f/4 L IS USM là ống tele dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp thể thao hay hoang dã. Tiêu cự 500mm tương đương 800mm khi được sử dụng trên các thân máy crop đã mang lại khung hình lý tưởng khi phải chụp ở những khoảng cách xa và độ mở f/4 là đủ để xóa phông hoàn hảo.

Do có tiêu cự lớn và lại là ống L nên có thể hiểu đây là một ống kính khá cồng kềnh và nặng so với các ống siêu zoom bình dân khác, nhưng so với các ông siêu tele thì phiên bản này vẫn còn nhỏ nhẹ hơn nhiều (chỉ 3,87 kg), kể cả khi so với bản anh em với tiêu cự nhỉnh hơn một chút là EF 600mm f4L IS USM (nặng tới 5,36 kg).

Đầu năm nay, Canon đã giới thiệu phiên bản Mark II cho cả bản 500mm và 600mm với một số cải tiến về thấu kính, chống rung và cả trọng lượng cũng được giảm bớt. Theo đó, hai ống 500mm f/4 L Mark II và 600mm f/4 L Mark II chỉ còn nặng lần lượt là 3,19 kg và 3,92 kg, khá hợp lý để mang vác trong những chuyến đi xa. Tuy nhiên, với trọng lượng nhẹ hơn, phiên bản 500mm f/4 L Mark II cũng đắt hơn Mark I tới 30%, thậm chí còn đắt hơn cả bản 600mm f/4 L Mark I một chút. Bản Mark II của ống 600mm cũng đắt hơn 600mm Mark I khoảng 25%. Thêm vào đó, cả hai ống này phải đến cuối năm mới bắt đầu được bán ra thị trường.

Do sự khác biệt về trọng lượng giữa Mark I và Mark II của ống 500mm không lớn như trọng lượng giữa Mark I và Mark II của ống 600mm, trong khi giá các ống Mark II đều đắt hơn hẳn, ống 500mm Mark I hiện trở thành ống siêu tele giá rẻ nhất trên thị trường (dù mức giá này cũng khoảng 7.000 USD). Mặc dù cũng có một số phàn nàn về chất lượng thấu kính, nhưng so về giá và trọng lượng thì đây vẫn là ống kính hợp lý nhất cho các nhiếp ảnh gia thể thao hay hoang dã.

Để thử nghiệm, nhiếp ảnh gia Gordon Laing của trang web Cameralabs đã thuê một ống kính 500mm f/4 L và thực hiện một chuyến du lịch tới Florida (Mỹ). Dưới đây là những bức ảnh anh chụp trên đường đi. Tất cả đều không cắt cúp, không chỉnh sửa để thử nghiệm chất lượng thực sự của ống kính. Thân máy được sử dụng là EOS 7D. Hầu hết các bức ảnh đều được chụp cầm tay thay vì để trên chân máy, một số bức được kê trên đầu gối, trên túi máy ảnh hay trên cửa kính ô tô.

Lướt ván, chế độ ưu tiên khẩu độ, 1/3200 giây, f/4, ISO 100, 500mm.

Hoàng hôn, chế độ ưu tiên khẩu độ, 1/1000 giây, f/7.1, ISO 100, 500mm.

Con diệc, chế độ ưu tiên khẩu độ, 1/1000 giây, f/5.6, ISO 100, 500mm.

Ánh sáng hậu, chế độ ưu tiên khẩu độ, 1/1000 giây, f/5.6, ISO 100, 500mm.

Người đạp xe, chế độ ưu tiên khẩu độ, 1/1.000, f/5.6, ISO 100, 500mm.

Nhận xét của trang web Cameralabs

Nguyễn Hà