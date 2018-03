Pentax Q, đối thủ của Sony NEX C3, trình làng / Pentax Q liệu có thành công?

Pentax Q trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/2,3 inch độ phân giải 12,1 Megapixel, khả năng quay video Full HD 1080p tốc độ 30 khung hình/giây với chuẩn nén H.264. Điểm đặc biệt ở model này là Pentax tích hợp khá nhiều các bộ lọc hiệu ứng cho hình ảnh hay các chế độ chụp tương tự máy DSLRvới vòng chỉnh phía trên tiện dụng.

Mẫu máy ảnh mới của Pentax sử dụng hệ thống lấy nét 25 điểm, hỗ trợ ISO từ 125 đến 6.400. Màn hình phía sau Pentax Q có kích thước 3 inch độ phân giải 460.000 điểm ảnh. Máy hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC, cổng kết nối USB 2.0 và HDMI.

Pentax Q bị nghi ngờ do cảm biến của máy có kích thước quá nhỏ, 1/2,3 inch chỉ bằng 67% so với cảm biến APS-C của máy Pentax K-mount. Cảm biến này cho hệ số crop 5,5x, so với 1,5x ở cảm biến APS-C trong các loại sử dụng chip Sony ILC hoặc 2x của các máy Micro Four Thirds.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp thử từ Pentax Q do chính Pentax đăng trên trang chủ của mình.

Ảnh chụp ở tiêu cự 8,5 mm, khẩu độ f2.8,tốc độ 1/60 giây, ISO 200. (nhấp vào hình xem ảnh lớn). Ảnh chụp ở tiêu cự 8,5 mm, khẩu độ f2.8,tốc độ 1/4 giây, ISO 125. (nhấp vào hình xem ảnh lớn). Ảnh chụp ở tiêu cự 8,5 mm, khẩu độ f2.8,tốc độ 1/40 giây, ISO 125. (nhấp vào hình xem ảnh lớn). Ảnh chụp ở tiêu cự 8,5 mm, khẩu độ f2.8,tốc độ 1/1250 giây, ISO 125. (nhấp vào hình xem ảnh lớn).

Hoài Anh

Ảnh: Pentax