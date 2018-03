Canon 5D Mark II là mẫu DSLR full-frame rất thành công của Canon. Ảnh: Dv.

Chỉ trong vòng hơn một tuần qua, giá mẫu máy DSLR full-frame của Canon bất ngờ giảm mạnh. Nếu chỉ vài ngày trước, mức giá tại các cửa hàng xách tay khoảng gần 48 triệu đồng thì hôm nay chỉ còn từ hơn 44 đến hơn 45 triệu đồng. Tại Sài Gòn, mức giá chung thường thấp hơn một chút so với Hà Nội. Ví dụ, cửa hàng Khánh Long Camera (Lê Lợi, Q1, TP HCM) đang bán model này với giá khoảng 44,2 triệu đồng trong khi cửa hàng TechLand (Hàng Khay, Hà Nội) giá 45,7 triệu đồng.

Mặc dù vậy, giá bán chính hãng của model này thông qua phân phối của công ty Lê Bảo Minh vẫn không thay đổi, được niêm yết ở mức 57 triệu đồng.

Canon EOS 5D Mark II gần như là model máy ảnh DSLR cao cấp duy nhất có biến động giá lớn nhất trong thời gian vừa qua. Các sản phẩm khác ở tầm giá thấp hơn như EOS 7D giữ ở mức khoảng 28 đến 29 triệu đồng, D7000 của Nikon kèm ống kit 18-105 là gần 28 triệu đồng.

Giá 5D Mark II hiện giờ đã khá tốt. Ảnh: Ilovecanoncamera.

Ở tầm giá từ 10 đến 20 triệu đồng, các máy DSLR cũng không có thay đổi nhiều. Phần lớn mức thay đổi chỉ trong khoảng 200.000 đến 300.000 đồng. Nikon D90 đã về mức giá được cho là "sàn" khoảng 15 triệu đồng nguyên thân máy hoặc 21 triệu đồng kèm ống kit. Canon EOS 600D mới của Canon cũng nằm trong khoảng từ hơn 16 triệu đến 17 triệu đồng.

Theo anh Điệp, đại diện cửa hàng TechLand (Hàng Khay, Hà Nội), lý do chủ yếu cho đợt giảm giá mạnh đợt này là do nguồn hàng đã có giá tốt hơn. Cụ thể là các cửa hàng tại Việt Nam thường nhập máy tại Hong Kong hiện đã bắt đầu giảm giá cho model này. Tuy nhiên, một lý do khác là do phân khúc máy cao cấp này thời gian qua bán quá chậm nên các cửa hàng phải giảm giá để kích thích nhu cầu người tiêu dùng.

Một số chủ cửa hàng cũng cho rằng, các tin đồn về một model DSLR cao cấp sắp ra mắt cùa Canon trong năm nay cũng có thể là lý do khiến mức tiêu thụ của người dùng ít đi.

Giá các mẫu máy DSLR tại Việt Nam hiện nay tốt hơn khá nhiều nước trên thế giới. Đơn cử như 5D Mark II có giá ngang so với tại thị trường Nhật Bản và thấp hơn khá nhiều so với thị trường Mỹ. Ngay cả trong đợt giảm giá 100 USD vừa rồi tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới này, giá model DSLR của Canon vẫn ở mức 2.499 USD, khoảng 53 triệu đồng.

Theo các thông tin khẳng định mới nhất từ Photographybay, Photorumors hay một số trang công nghệ khác, Canon năm nay sẽ không giới thiệu thêm một mẫu máy DSLR nào. Hãng sẽ có một sự kiện được gọi là "lễ ra mắt lịch sử" vào đầu tháng 11 tới nhưng nhiều khả năng là để trình làng một mẫu máy quay cao cấp hơn là một chiếc camera dòng EOS.

Hoài Anh