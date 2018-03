Canon S5 IS không chỉ zoom cao / PowerShot G9 chụp ảnh đẹp hơn / Canon trình làng EOS 50D / 4 máy ảnh thời trang mới của Canon / Chụp ảnh 'chuẩn' với FX180 (2) / Canon EOS 5D Mark II trình làng

Canon PowerShot G10 là hậu duệ của G9. Ảnh: Canon.

Với PowerShot G10 , Canon trở thành nhà sản xuất thứ ba ra mắt máy ảnh du lịch có độ phân giải lên tới 14,7 Megapixel, sau Panasonic (với FX180) và Samsung (với NV100HD). Bên cạnh cảm biến CCD có độ phân giải "siêu" cao kể trên, Canon PowerShot G10 còn được trang bị ống kính góc rộng 28-140 mm (tương đương với mức zoom quang 5x), hệ thống ổn định ảnh quang học, màn hình LCD rộng 3 inch, độ phân giải 461.000 điểm ảnh và bộ vi xử lý ảnh DIGIC IV đời mới nhất. Theo dự kiến, máy sẽ có mặt trên thị trường trong tháng 10, với giá bán lẻ 500 USD.

Canon PowerShot SX1 IS là máy ảnh compact đầu tiên trên thế giới có khả năng quay video độ phân giải full-HD 108p. Ảnh: Letsgodigial.

Trong khi PowerShot G10 là thế hệ kế tiếp của G9, thì dòng máy siêu zoom S5 IS cũng được đón nhận thêm hai hậu duệ mới là SX10 IS và SX1 IS . Cả hai đều được trang bị cảm biến có độ phân giải 10 Megapixel, ống kính zoom quang 20x (28-560mm), bộ xử lý ảnh DIGIC IV và hệ thống ổn định ảnh đã được cải tiến.

Màn hình của SX1 IS rộng 2,8 inch, còn của SX10 IS chỉ rộng 2,5 inch, nhưng bù lại kính ngắm điện tử của SX10 IS lại có độ phân giải cao hơn (235.000 pixel so với 148.000 pixel). Màn hình của cả hai đều có khả năng lật, xoay linh hoạt.

Canon SX1 IS và SX10 IS được trang bị màn hình có khả năng lật, xoay linh hoạt. Ảnh: Letsgodigital.

Đáng chú ý, trong khi các model khác được trang bị cảm biến CCD như thông thường, thì PowerShot SX1 IS trở thành mẫu máy ảnh du lịch đầu tiên của Canon được trang bị cảm biến CMOS. Nhờ đó, chiếc camera này có khả năng chụp liên tiếp với tốc độ lên tới 4 khung hình/giây, đồng thời có thể quay video độ phân giải 1080p với tốc độ 30 khung hình/giây. SX1 IS cũng được trang bị cổng HDMI để kết nối dễ dàng với màn hình TV ngoài.

Theo dự kiến, Canon PowerShot SX10 IS sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 10 với giá bán lẻ 400 USD, còn SX1 IS phải đến tháng 12 mới có mặt, giá dự kiến lên tới hơn 900 USD.

Canon IXUS 980 IS có ngoại hình bóng bẩy, quyến rũ. Ảnh: Canon.

Ngoài ra, cùng ra mắt với ba mẫu máy kể trên còn có hai model thời trang thuộc dòng IXUS, đó là IXUS 980 IS và IXUS 870 IS . Đây lần lượt là thế hệ sau của IXUS 960 IS và 860 IS.

Trong hai mẫu máy mới của dòng IXUS, Canon cũng trang bị cho IXUS 980 IS cảm biến có độ phân giải 14,7 Megapixel giống như PowerShot G10, nhưng ống kính chỉ có dải tiêu cự 36-133 mm, đồng thời màn hình chỉ rộng 2,5 inch. Đây cũng là model đầu tiên của dòng IXUS được trang bị tính năng tùy chỉnh thủ công.

Canon IXUS 870 IS có màn hình rộng 3 inch, các phím bấm có hình thù khá lạ mắt.

Ảnh: Letsgodigital.

Ngược lại, Canon IXUS 870 IS tuy chỉ được trang bị cảm biến có độ phân giải 10 Megapixel, nhưng sở hữu ống kính có khả năng chụp rộng khá tốt với dải tiêu cự 28-112 mm, cùng màn hình LCD rộng 3 inch. Cả IXUS 870 IS và 980 IS đều sở hữu bộ xử lý ảnh DIGIC IV đời mới, sẽ được bán với giá lần lượt là 300 và 400 USD khi xuất hiện trên thị trường vào tháng 10 năm nay.

