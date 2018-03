Ngoài ra, ba mẫu máy ảnh mới còn được Canon tích hợp bộ xử lý ảnh Digic III, giúp mang lại tốc độ khởi động, lấy nét và tốc độ trập cao hơn. Cùng với đó là công nghệ dò tìm mặt tiên tiến, có khả năng nhận diện đồng thời 9 khuôn mặt có trong khung hình. Hệ thống chống nhòe hình thông minh, kết hợp với công nghệ nhận diện chuyển động và độ nhạy sáng cao cũng giúp cho ba chiếc camera mới này có thể chụp được những bức ảnh rõ ràng và sắc nét hơn các đời máy cũ.

Canon Digital IXUS 970 IS có ống kính zoom quang 5x. Ảnh: Shinyshiny.

Cao cấp nhất, đồng thời cũng có thân hình to lớn nhất trong ba mẫu máy ảnh thời trang mới của Canon là IXUS 970 IS. Chiếc máy này được tích hợp ống kính có zoom quang 5x, dải tiêu cự tương đương 37 - 185 mm, khẩu độ f3,2 - f5,7. Ngoài màn hình LCD 2,5 inch, Canon còn trang bị kính ngắm quang cho IXUS 970 IS. Độ nhạy sáng tối đa của chiếc camera này là ISO 3.200. Dự kiến, Canon Digital IXUS 970 IS sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 4, với mức giá 400 USD.

Canon Digital IXUS 90 IS có cách bố trí phím điều khiển khá độc đáo.

Ảnh: Letsgodigital.

Xuất hiện sớm hơn, ngay trong tháng này là chiếc Canon Digital IXUS 90 IS. Máy được trang bị ống kính có zoom quang 3x, dải tiêu cự 35 - 105 mm, khẩu độ f2,8 - f4,9. Tuy sở hữu màn hình rộng tới 3 inch, nhưng cũng chính vì thế mà Canon IXUS 90 IS không được tích hợp kính ngắm quang. Một chi tiết thú vị trong thiết kế của chiếc máy ảnh này là cách bố trí phím điều khiển khá đặc biệt ở bên cạnh màn hình LCD. Giá bán dự kiến của Canon Digital IXUS 90 IS là 350 USD.

85 IS là model có thiết kế đậm "chất" IXUS nhất trong 3 mẫu máy mới của Canon. Ảnh: Letsgodigital.

Trong khi đó, tuy có ống kính và bộ tính năng giống hệt 90 IS, nhưng Canon Digital IXUS 85 IS có giá chỉ 300 USD, vì sở hữu màn hình nhỏ hơn (2,5 inch). Bù lại, chiếc máy này được Canon tích hợp cho kính ngắm quang và pin có tuổi thọ dài hơn so với "ông anh" của mình. Cả IXUS 85 IS và 90 IS đều có độ nhạy sáng tối đa là ISO 1.600. Đến giữa tháng 4, IXUS 85 IS mới được tung ra thị trường.

Anh Linh (theo Digitaltrends)