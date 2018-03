Dưới đây là tổng hợp 10 máy ảnh DSLR cho người mới chơi có giá tốt nhất trên thị trường:

Canon EOS 550D

Canon EOS 600D

EOS 600D là phiên bản nâng cấp của EOS 550D với cấu hình giữ nguyên nhưng được nâng cấp nhiều tính năng hơn. Máy có thiết kế body to và nặng hơn so với 550D. Màn hình của 600D vẫn giữ nguyên kích thước và điểm ảnh so với 550D nhưng có khả năng xoay lật. Máy còn tích hợp khả năng điều khiển đèn flash rời không dây.

Sản phẩm được bán kèm ống kính 18-55 mm với giá 16,9 triệu đồng cho hàng chính hãng và 13,8 triệu đồng cho hàng xách tay.