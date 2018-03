iPhone 8 so dáng Galaxy S8, LG G6, Google Pixel / Ảnh mới tiết lộ nhiều thay đổi trên iPhone 8 / iPhone 8 sẽ là đòn bẩy cho iPhone 7s / iPhone 8 sẽ có máy quét laser 3D ở mặt sau

Theo Forbes, iPhone 8 sẽ là điện thoại đầu tiên của Apple có màn hình OLED, đi cùng hàng loạt thay đổi trong thiết kế. Tuy nhiên, những điều chỉnh lớn này cũng tạo ra "tác dụng phụ" cho sản phẩm.

iPhone 8 dựng dựa trên các thông tin rò rỉ.

Cụ thể, nguồn tin nói rằng iPhone 8 sẽ bán ra với ít lựa chọn màu sắc hơn. Điều này là do công ty công nghệ Mỹ đều sử dụng tấm kính màu đen cho mặt trước máy, giúp viền màn hình thiết bị trông mỏng hơn.

Di động mới của Apple chỉ có ba màu sắc gồm đen, đen bóng và màu trắng (hoặc màu bạc). Số lựa chọn này ít hơn đáng kể so với iPhone 7 hay 7 Plus hiện nay với các màu đen, đen bóng, bạc, vàng, vàng hồng và màu đỏ.

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng cho rằng iPhone 8 sẽ khởi động với ít lựa chọn màu sắc hơn so với các mẫu iPhone hiện nay. Có thể Apple muốn tạo sự đặc biệt và độc đáo cho sản phẩm kỷ niệm 10 năm của mình.

iPhone 8 lộ video sắc nét từng chi tiết

Video mô hình iPhone 8 dựa trên tin đồn

Các tin tức rò rỉ nói rằng iPhone 8 sẽ có màn hình 5,8 inch được bao bởi khung viền mỏng chỉ 4 mm. Phím nguồn của thiết bị to hơn đáng kể so với các model trước đây, có thể do được tích hợp cảm biến vân tay.

Pin chữ L dung lượng cao, camera kép đặt dọc hay cổng Lightning hỗ trợ sạc nhanh là những nâng cấp khác. iPhone 8 được dự đoán có giá tới 1.100 USD cho bản 128 GB và lên đến 1.200 USD cho tùy chọn bộ nhớ 256 GB.

Bảo Anh