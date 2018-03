Dell T110 II là dòng máy chủ tower dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa trang bị phòng máy chủ riêng (Mini Datacenter). Sản phẩm thích hợp dùng làm Application server, file server, mail server. Dòng máy này hoạt động êm và mát, thích hợp với mô hình doanh nghiệp có quy mô dưới 50 nhân viên và có từ một đến 3 máy chủ.

Máy chủ Dell T110 II.

Dell R210 II là sản phẩm hướng đến doanh nghiệp có quy mô hoạt động trên 50 nhân viên, sở hữu từ 3 máy chủ trở lên. Cần có phòng riêng (Mini Datacenter) để máy chủ hoặc đặt vào các tủ rack tại doanh nghiệp, cũng như ở các trung tâm dữ liệu VDC Online, Viettel IDC, FPT Telecom... Dòng máy này đáp ứng được tối đa các nhu cầu về máy chủ, thích hợp làm file server, applications server, mail Server, renderfarm server, loadbalancing server…

Máy chủ Dell R210 II.

Các dòng máy chủ Dell T110 II, R210 II sử dụng bộ xử lý Sandy Bridge hỗ trợ ảo hóa mạnh mẽ với tập lệnh Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) cho phép hỗ trợ tối đa ảo hóa. Công nghệ Intel Turbo Boost Technology cho phép máy chủ tự động tăng tốc giúp vận hành công việc trơn tru hơn. Máy chủ sử dụng Ram DDR3 bus 1333 và có chức năng tự động sữa lỗi (Ecc). Ngoài ra, máy chủ còn được trang bị ổ cứng dòng Enterprise giúp dữ liệu đảm bảo an toàn hơn.

Máy chủ Dell PowerEdge R510 là dòng máy chủ rackmount 2 U có khả năng mở rộng thêm các card mở rộng thông qua khe PCIe. Máy chủ sử dụng bộ xử lý Intel Xeon Quad Core E5606 2.13 Ghz, 4B ram DDR3 và 2x 250 GB Enterprise chuyên dụng cho máy chủ, có thể mở rộng lên đến 8x 2TB HDD để làm NAS storage. Ngoài ra máy chủ hỗ trợ thêm raid Dell SAS 6/iR Controller Card hỗ trợ raid 0,1 giúp tăng độ an toàn hơn cho dữ liệu, hỗ trợ Dual Gigabit LAN và bộ nguồn 750 W.

Máy chủ Dell PowerEdge R510.

Dell PowerEdge R710 là dòng máy chủ rackmount 2 U có khả năng mở rộng thêm các card mở rộng thông qua khe PCIe. Máy sử dụng bộ xử lý Intel Xeon Quad Core Intel Xeon Quad Core E5620 2,4 Ghz 12 MB, 8 GB RAM DDR3 buss 1333 Mhz và 2x 250 GB 2,5 inch enterprise chuyên dụng cho máy chủ hỗ trợ 8x 1TB 2,5 inch để làm NAS storage. Ngoài ra, máy chủ hỗ trợ thêm Dell PERC H700 Integrated RAID Controller 512 MB Cache Hardware RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 giúp tăng độ an toàn hơn cho dữ liệu, hỗ trợ 4 gigabit lan và bộ nguồn Redundant, 870 W (2PSU).

Máy chủ Dell PowerEdge R710.

Từ 20/9 đến 15/10, khách hàng mua sản phẩm máy chủ Dell PowerEdge T110, T110 II, R210 II dùng các bộ vi xử lý Intel Xeon X3440, E3-1220, E3-1230 hoặc máy chủ Dell PowerEdge R510, R710 dùng bộ xử lý Intel Xeon E5606, E5620 sẽ được nhận gói khuyến mãi lên đến 4.000.000 đồng (gồm một DVD 16x Int/Ext; 2 GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666); Một bộ giải pháp Symantec Protection Suite Small Business Edition 3 và phiếu mua hàng siêu thị trị giá 500.000 đồng. Chương trình do Công ty TNHH tin học viễn thông Nhất Tiến Chung - Thế giới máy chủ thực hiện.

Nhất Tiến Chung hỗ trợ đối tác là các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), reseller trong việc phát triển dự án: Certificate of Guarantee (Chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (Chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (Chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (Ủy quyền phân phối)…

Các sản phẩm Server Dell được Nhất Tiến Chung cung cấp tại TP HCM, Hà Nội, các tỉnh thông qua hệ thống chi nhánh và đại lý hiện có của công ty và được hưởng chính sách bảo hành 3 năm chính hãng.

Liên hệ: Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung - 61 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM - Điện thoại: 08.392 551 00.

Chi nhánh: 848 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.377 377 15

Website: http://www.thegioimaychu.vn

(Nguồn: Nhất Tiến Chung)