Máy chủ (server) Dell R210 được trang bị bộ vi xử lý Intel X3440, tốc độ 2,53 Ghz, s/p hyperthreading 2x4 core. Bộ nhớ 2 GB RAM DDR 3 ECC 1333 Mhz, ổ cứng dung lượng Dell OEM 250 GB Enterprise 7200 rpm. Đây là dòng máy dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, trang bị tủ rack có nhu cầu sở hữu nhiều máy chủ cho hệ thống như file server, mail server, applications server…

Dell R210 có giá 19.320.000 đồng tặng Free 2GB ECC RDIMMs DDR3 Kit.

Máy chủ Tower của Dell được trang bị bộ vi xử lý Intel X3440,tốc độ 2,53 Ghz, s/p hyperthreading 2x4core. Bộ nhớ 2 GB RAM DDR 3 ECC 1333Mhz, ổ cứng dung lượng 250 GB Enterprise 7200 rpm. Dòng máy chủ này phù hợp với văn phòng nhỏ (SOHO), dùng làm file server, application server...

Máy chủ Tower của Dell có giá 17.577.000 đồng tặng kit RAM 2 GB DDR3, bus 1333 ECC và DVD.

Máy chủ Supermicro SC512L-260B X3440 rack mount 1U, được trang bị bộ vi xử lý Intel X3440,tốc độ 2,4 Hgz. Bộ nhớ 2 GB ram DDR 3 ECC 1333Mhz, ổ cứng dung lượng 250 GB WD RE4 Enterprise 7200 rpm 64 MB Cache. Hệ thống được thiết kế tối ưu về không gian và điện năng hệ suất sử dụng rất cao. Được thiết kế nhỏ gọn tối ưu cho server room vừa và nhỏ, thích hợp cho ứng dụng mail server, file server, application server.

Máy chủ Supermicro SC512L có giá 15.666.000 đồng tặng 2GB ECC RDIMMs DDR3 Kit.

Máy chủ Supermicro SC731D X3440 có thiết kế tower rộng rãi thoáng mát, được trang bị bộ vi xử lý Intel X3430,tốc độ 2,4 Hgz. Bộ nhớ 2 GB ram DDR 3 ECC 1333 Mhz, ổ cứng dung lượng 250 GB WD RE4 Enterprise 7200 rpm 64 MB Cache. Sản phẩm tích hợp các cổng giao tiếp tốc độ cao giúp dễ dàng cho việc back up thủ công, ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ đọc các thiết bị thẻ nhớ thông dụng hiện nay như MMC, SD… Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng nâng cấp lên 4HDD, hỗ trợ RAID 0,1,5,10 trên WINDOWS và RAID 0,1,10 trên Linux.

Máy chủ Supermicro SC731D có giá 15.771.000 tặng 2GB ECC RDIMMs DDR3 Kit.

Chương trình tặng kit 2 GB RAM DDR3 ECC bắt đầu từ ngày 1 đến 31/1 do Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung kết hợp cùng Dell và Supermicro, Intel thực hiện.

Khi mua các sản phẩm trên tại Thế giới máy chủ khách hàng được hưởng chế độ bảo hành onsite service. Nếu sản phẩm gặp sự cố, khách hàng chỉ cần liên lạc với công ty. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin như tên, mã sản phẩm, ngày mua… cho bộ phận tiếp nhận, trong vòng 8 giờ, kỹ sư sẽ đến tận nơi đặt máy chủ để tiếp nhận thiết bị và làm các thủ tục cần thiết. Dịch vụ bảo hành tận nơi được triển khai tại Hà Nội, TP HCM sẽ mở rộng trong thời gian tới.

Nhất Tiến Chung cam kết hỗ trợ đối tác là các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), reseller trong việc phát triển dự án: Certificate of Guarantee (Chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (Chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (Chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (Ủy quyền phân phối)…

Tham khảo: http://www.thegioimaychu.vn hoặc liên hệ: Trụ sở: 61 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM - Chi nhánh: 848 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 08. 392 551 00 – 04. 377 377 15.

(Nguồn: Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung)