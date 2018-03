Rò rỉ trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) bởi Kumamoto Technology, tấm nền OLED có kích thước 6,18 inch, được sản xuất bởi BOE. Mặc dù không đề cập đến thiết bị cụ thể nào sẽ sử dụng tấm nền này, nhưng dựa trên thiết kế viền mỏng cùng "tai thỏ" như iPhone X, có thể dự đoán được đây có thể là màn hình dành cho iPhone đời mới.

Cũng theo thông tin bị lộ trên hình ảnh, màn hình mới có độ phân giải 2K (2.992 x 1.440 pixel) nhưng có độ sáng thấp hơn Galaxy S8 (390 nits so với 477 nits) và mật độ điểm ảnh cũng thấp hơn (537 ppi so với 571 ppi). Hiện tại, iPhone X đang sở hữu màn hình 5,8 inch độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel, mật độ điểm ảnh 458 ppi do Samsung sản xuất.

Theo Android Headlines, việc tấm nền trên dành cho iPhone thế hệ mới không phải là không có cơ sở. Samsung đang là hãng duy nhất sản xuất tấm nền OLED cho iPhone X, nhưng Apple cũng muốn giảm sức ảnh hưởng của công ty Hàn Quốc bằng cách tìm kiếm các đối tác màn hình mới và BOE là một trong số đó.

Hiện tại, BOE cùng với Samsung, LG Display, Japan Display là những công ty có khả năng sản xuất màn hình OLED. Theo ETNews, BOE có vẻ đang "quyết tâm" làm đối tác cung cấp cho Apple khi đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới chuyên sản xuất tấm nền này với giá trị hàng tỷ USD. Một số nhà phân tích cho rằng, đến năm 2022, công ty sẽ chiếm khoảng 15% thị phần màn hình OLED.

Lâm Anh