Công nghệ tủ lạnh tiên tiến

Các tổ chức đánh giá sản phẩm gia dụng uy tín trên thế giới đã bầu chọn tủ lạnh LG Inverter Linear là tủ lạnh tốt nhất dựa theo tiêu chí hiệu năng, độ bền, khả năng vận hành, tiết kiệm điện...

Linear Inverter là tủ lạnh công nghệ mới nhất được LG cải tiến và phát triển từ công nghệ Inverter, sử dụng máy nén tuyến tính biến tần để phát huy tối đa hơn hiệu quả so với công nghệ Inverter cũ. Với cấu tạo chỉ một điểm ma sát thay vì 4 điểm ở công nghệ Inverter thường, tủ lạnh Linear Inverter có nhiều ưu điểm, như làm lạnh nhanh hơn 35%, biên độ giao động nhiệt chỉ 0,5 độ C (so với một độ C ở tủ lạnh Inverter thường), tiết kiệm điện hơn 32% (so với 20% ở tủ lạnh Inverter thông thường). Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ lạnh tối ưu mọi lúc, mọi vị trí trong tủ và giữ được sự tươi ngon sau nhiều ngày.

Thêm nhiều tính năng tiện ích

Dòng tủ lạnh LG Linear Inverter được trang bị nhiều tính năng, tiện ích mới. Đầu tiên là công nghệ Door Cooling cung cấp khí lạnh từ cửa tủ giúp thực phẩm tươi lâu trong thời gian dài dù được lưu trữ ở bất kỳ vị trí nào trong tủ lạnh. Tiếp đến là công nghệ kháng khuẩn Hygiene Fresh với 5 lớp lọc và công nghệ lọc bằng tia UV giúp loại bỏ 99,99% bụi bẩn, nấm mốc, vi khuẩn, mùi, khử axit chua và kiềm. Sản phẩm còn có ngăn cân bằng độ ẩm giữ cho rau củ và trái cây luôn tươi. Tính năng Smart ThinQ giúp dễ kiểm soát, thiết lập các chế độ làm lạnh bằng điện thoại thông minh từ xa.

Nhiều lựa chọn đa dạng, giá thành hợp lý

Dòng tủ lạnh Linear Inverter của LG có nhiều dòng sản phẩm, đủ mọi dung tích từ 150 đến 600 lít. Mức giá trải dài từ 6 đến 19 triệu đồng, cho phép người dùng chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình.

Nếu gia đình có từ 2 đến 3 người, nên chọn dung tích khoảng 150 đến 300 lít, với mức giá chỉ từ 6 đến 8 triệu đồng. Gia đình có 4 đến 5 người, nên chọn dung tích từ 300 đến 500 lít với mức giá từ 9 đến 15 triệu đồng. Đây là phân khúc hút khách nhất vì dung tích khá lớn, mức giá tốt nhưng vẫn được trang bị đầy đủ tính năng và ưu điểm của dòng tủ lạnh Linear Inverter.

Ở phân khúc cao cấp hơn, dòng tủ lạnh Door-in-Door dung tích 521 lít và 613 lít là lựa chọn đáng lưu tâm với giá bán từ 17 đến 19 triệu đồng.

Thiết kế đẹp, phù hợp với mọi căn bếp

Không chỉ làm mới về công nghệ, tủ lạnh Linear Inverter còn rất đa dạng về kiểu dáng, phù hợp với từng "gu" nội thất căn bếp khác nhau. LG đưa ra nhiều lựa chọn về màu sắc, chất liệu và phong cách thiết kế, giúp người dùng thích phong cách cổ điển hay hiện đại đều có thể chọn một model ưng ý.

Chế độ bảo hành tốt

Tủ lạnh Linear Inverter của LG được tổ chức VDE chứng nhận độ bền bỉ của máy nén lên đến 20 năm và LG sẽ bảo hành máy nén miễn phí trong vòng 10 năm. Hệ thống trung tâm bảo hành của LG trải rộng trên cả nước và phục vụ liên tục qua cả tổng đài lẫn trực tiếp tại trung tâm.

