Mẫu TV thế hệ mới của LG sẽ có kích thước lên đến 88 inch, to hơn so với phiên bản 77 inch hiện thời của hãng. Ngoài ra, màn hình "khổng lồ" này còn có tới 33 triệu điểm ảnh để phát các nội dung 8K.

Một mẫu màn hình OLED của LG.

LG Display hiện là công ty cung cấp màn hình OLED cỡ lớn lớn nhất thế giới. Các mẫu TV OLED của LG Electronics, Sony hay Panasonic đều dùng tấm nền của LG Display. Trước đây, màn hình OLED lớn nhất là 77 inch và đạt độ phân giải 4K.

Theo Engadget, màn hình OLED có khả năng hiển thị màu đen sâu, độ tương phản cao và màu sắc rực rỡ. Điểm hạn chế lớn nhất của công nghệ này là giá thành còn cao. Chiếc OLED TV 77 inch của LG hiện có giá 20.000 USD. Do đó mẫu OLED TV 8K kích thước 88 inch được dự đoán sẽ rất đắt.

Một số nhà sản xuất nội dung đã rục rịch làm các chương trình theo chuẩn 8K. Một trong số đó là tựa phim The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) hay series phim House of Card (Sóng gió chính trường)...

Mẫu TV 8K OLED 88 inch sẽ được LG công bố tại CES 2018 diễn ra 9-12/1 tại New York (Mỹ).

Bảo Anh