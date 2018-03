Trong mảng sản phẩm điện gia dụng, LG luôn được biết đến là nhà sản xuất rất chịu khó nghiên cứu và cập nhật những công nghệ mới nhất. Đầu tháng 11 vừa qua, LG tiếp tục khẳng định vị thế khi giới thiệu dòng tủ lạnh mới trang bị công nghệ Linear Inverter với rất nhiều ưu điểm.

Dưới đây là các ưu điểm nổi bật trên dòng tủ lạnh Linear Inverter mới của LG:

Làm lạnh mọi lúc

Công nghệ Linear Inverter được gọi là công nghệ máy nén tuyến tính biến tần. Với công nghệ này, pít-tông nén được gắn trực tiếp với mô-tơ nên chỉ có một điểm ma sát duy nhất (ở các dòng tủ lạnh thông thường sẽ có 4 điểm). Qua đó giúp động cơ hạn chế tối đa ma sát, mài mòn, đồng thời ngay lập tức đạt đến nhiệt độ làm lạnh cần thiết và luôn giữ sự dao động nhiệt độ ở mức 0,5 độ C. Trong khi các tủ lạnh thông thường lên tới 1 độ C, đây chính là điểm ưu việt lớn của Linear Inverter so với công nghệ Inverter cũ.

Biên độ dao động nhiệt lớn của các máy nén đời cũ, dù chỉ là 1 độ C, nhưng vẫn thường khiến thực phẩm dễ mất nước, giảm độ tươi ngon. Do đó, việc giảm biên độ dao động nhiệt của tủ lạnh xuống cố định 0.5 độ C là một cải tiến lớn trong khả năng lưu trữ thực phẩm.

LG đã có những thử nghiệm thực tế về tỷ lệ khô héo giữa tủ lạnh thường và tủ lạnh Linear Inverter sau 7 ngày. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ ràng khi ở tủ thường, rau củ bị mềm đi rất nhiều còn với tủ lạnh Linear Inverter, rau củ vẫn tươi và cứng cáp, màu sắc của thực phẩm vẫn giữ nguyên như khi vừa cho vào.

Làm lạnh mọi nơi

Qua nghiên cứu thói quen của người dùng cũng như thực tế sử dụng, LG nhận thấy công nghệ làm lạnh cũ có nhược điểm khi các thực phẩm ở cửa thường nhanh hỏng hơn do việc đóng mở nhiều lần làm thất thoát khí lạnh. Đồng thời, khí lạnh từ lưng tủ sẽ bị các hộp thực phẩm chặn lại, khiến nhiệt độ ở cánh tủ luôn cao hơn các vị trí khác. Để khắc phục điểm này, LG đã trang bị công nghệ Door Cooling để bổ sung khí lạnh cho phần cửa tủ, đồng thời đem đến khả năng làm lạnh nhanh hơn tới 35%, đảm bảo lạnh đồng đều ở mọi vị trí.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của một chiếc tủ lạnh là làm sao có thể lưu trữ thực phẩm tươi ngon lâu nhất. Bên cạnh độ dao động nhiệt độ thấp và làm mát đồng đều, việc bảo cân bằng ẩm và tăng khả năng diệt khuẩn là hai yếu tố quan trọng cần lưu ý đến. Với tủ lạnh Linear Inverter, ngăn rau quả có khả năng giữ lại độ ẩm nhiều hơn tới 20% so với các dòng tủ lạnh khác, giúp cho thực phẩm luôn trong tình trạng tươi mới, mọng nước như vừa được mua về.

Hygiene Fresh loại bỏ 99.99% vi khuẩn trong tủ lạnh

Bên cạnh đó, công nghệ kháng khuẩn Hygiene Fresh sử dụng hệ thống lọc 5 lớp: lọc bụi, lọc vị khuẩn, lọc virus, lớp than hoạt tính khử mùi và bộ phát tia UV để loại bỏ phần lớn các tác nhân làm hỏng thức ăn, như bụi bẩn, mầm mống của nấm mốc, mùi axit, kiềm, và vi khuẩn, giữ thực phẩm tươi lâu và an toàn hơn.

Nhiều tổ chức chuyên về sản phẩm gia dụng trên thế giới đã đánh giá tủ lạnh LG Linear Inverter là "Tủ lạnh tốt nhất" nhờ những ưu thế vượt trội của công nghệ mới này. Trong tháng 3 vừa qua, LG đã công bố kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc khi đã có tới 15 triệu chiếc tủ lạnh Linear Inverter đã tới tay người dùng. Hãng kỳ vọng sẽ bán ra thêm 4 triệu chiếc trong năm nay. Như vậy, trung bình cứ mỗi phút lại có tới 7 chiếc tủ lạnh Linear Inverter được bán.

Trung Văn