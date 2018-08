Điện thoại LG V40 ThinQ xuất hiện với 5 camera

G7 One và G7 Fit là hai smartphone vừa ra mắt và sẽ được đem đến triển lãm IFA 2018 khai mạc cuối tháng 8 tại Đức. G7 One có cấu hình cao hơn và gây chú ý khi là một trong những smartphone đầu tiên của hãng Hàn Quốc hỗ trợ Android One. Vì thế máy được cài đặt Android 8.1 Oreo và hứa hẹn sớm được cập nhật lên Android 9 Pie thời gian tới. Giao diện gần như không được tuỳ biến và giống giao diện gốc của Google.

G7 One với giao diện Android gốc.

Thay vì sử dụng chip Snapdragon 845 như G7 ThinQ, G7 One dùng chip Snapdragon 835 trước một đời, đi kèm RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB, có thể lắp thêm thẻ nhớ dung lượng tối đa 512 GB. Ở mặt lưng không còn camera kép mà chỉ còn camera dạng đơn với độ phân giải 16 megapixel và ống kính f/1.6. Camera selfie độ phân giải 8 megapixel với ống kính góc rộng 80 độ và khẩu độ f/1.9.

Ngoài màn hình 19,5:9 QHD+ kiểu "tai thỏ" với tấm nền FullVision, G7 One còn được tích hợp chip giải mã âm thanh Quad DAC, hỗ trợ DTS:X, pin 3.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Máy chống nước với tiêu chuẩn IP68 và MIL-STD 810G của quân đội Mỹ.

G7 Fit với chip Snapdragon 821, vi xử lý cao cấp thế hệ 2016 của Qualcomm.

Trong khi đó, G7 Fit được thiết kế trông tương tự. Máy cũng có pin 3.000 mAh, tích hợp chip âm thanh QDAC, RAM 4 GB và bộ nhớ 32 GB. Nhưng vi xử lý còn được LG sử dụng thế hệ trước nữa, Snapdragon 821 thay vì Snapdragon 835 hay Snapdragon 845. Bên cạnh đó, máy không hỗ trợ Android One nên việc nâng cấp từ Android 8.1 lên Android 9 sẽ lâu hơn G7 One.

Mức giá của bộ đôi G7 One và G7 Fit chưa được thông báo. Tại Việt Nam, hai sản phẩm này khó có thể được bán ra dưới dạng chính hãng mà có thể chỉ xuất hiện theo đường xách tay, giống G7 ThinQ hồi đầu năm.

Tuấn Anh