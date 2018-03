Là mẫu máy giặt lồng đôi đầu tiên trên thị trường, hiện LG TwinWash vẫn được đón nhận tích cực bởi thiết kế tiện dụng và những công nghệ cao cấp đi kèm. Trong dịp Tết này, nhà sản xuất sẽ tung ra thị trường 4 mẫu máy giặt mới với các mức khối lượng giặt đa dạng để người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Cụ thể, khối lượng giặt lớn nhất là model có lồng giặt lớn 21kg và lồng giặt nhỏ 3,5kg, lồng giặt trên có thể sấy đến 12kg. Ba model còn lại có kích thước nhỏ gọn hơn, bao gồm model có lồng giặt trên 19kg và lồng giặt nhỏ 3,5 kg; hoặc hai model có cùng khối lượng lồng giặt trên 10,5kg và lồng giặt nhỏ 2kg, chỉ khác nhau ở việc có tích hợp chức năng sấy (7kg) hay không.

Lồng giặt lớn từ 19kg có thể giặt được cả chăn mền của giường ngủ cỡ lớn (king size). Lồng giặt nhỏ phù hợp hơn với các loại đồ chuyên biệt như quần áo trắng, đồ trẻ em, khăn tắm, đồ lót, hoặc các chất liệu mỏng nhẹ như tơ, lụa, len…

Ngoài thiết kế giúp tiết kiệm thời gian giặt giũ, 4 mẫu TwinWash thế hệ mới còn sở hữu những tính năng tiên tiến khác bao gồm: công nghệ giặt hơi nước TrueSteam giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và tác nhân gây dị ứng, đồng thời làm mềm sợi vải và giảm nhăn, giúp quần áo luôn được làm mới sau mỗi lần giặt; công nghệ 6 Motion xử lý quần áo bằng 6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay để hạn chế tình trạng quần áo xoắn rối; động cơ Inverter giúp máy hoạt động bền bỉ và không phát ra tiếng ồn.

Đặc biệt, mọi thao tác vận hành, theo dõi máy giặt đều có thể thực hiện từ xa qua Wi-Fi và giao diện SmartThinQ. Tính năng này khá hữu ích với những gia đình bận rộn.

Không chỉ vậy, LG cũng muốn xóa bỏ quan niệm máy giặt chỉ là một thiết bị gia dụng, khi mang tới cho cả 4 mẫu thiết bị mới một diện mạo sang trọng.

Thiết kế được giản lược theo triết lý "Less is More", với bảng điều khiển cảm ứng được tích hợp ngay trên cửa ngang. Với hai lựa chọn màu trắng và ghi, người dùng có thể dễ dàng bài trí không gian phòng giặt thêm đẹp mắt.