MacBook Air 2011 về VN, giá từ 23 triệu

Macbook Air 2011 bản 11 inch có tốc độ ổ SSD cao hơn so với bản 13 inch. Ảnh: Macrumors.

TLD Today đã đo benchmark ổ SSD 128GB trên hai model Macbook Air 11 và 13 inch. Tốc độ ổ flash trên hai mẫu này cho hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

Ổ Samsung SM128C SSD 128GB trên Macbook Air 11 inch đạt tốc độ ghi và đọc là 246MB/giây trong khi Toshiba TS128C SSD 128GB trên mẫu 13 inch chỉ đạt lần lượt là 156MB/giây và 208MB/giây.

Ổ SSD Toshiba TS128C sử dụng trên Macbook Air 2011 chỉ có tốc độ đọc, ghi lần lượt là 203MB/giây và 184MB/giây. Ảnh: 9to5Mac.

Trang Engadget cũng thực hiện kiểm tra tương tự và cũng có những kết luận tương tự về sự khác biệt trên. Trang này cho biết: "Trong suốt 'bài kiểm tra', ổ cứng 256GB của Samsung trên Macbook Air thế hệ cũ đạt tốc độ ghi và đọc lần lượt là 214MB/giây và 251MB/giây. Đối với ổ Toshiba 128GB trên dòng Macbook Air mới chỉ có tốc độ đọc, ghi là 203MB/giây và 184MB/giây".

Người sử dụng có thể kiểm tra xem Macbook Air của mình sử dụng ổ cứng nào bằng cách chọn "About This Mac" trên thanh Menu. Sau đó, chọn tiếp More Info, System Report và cuối cùng là Serial ATAd

Appleinsider cho biết tốc độ ổ cứng của Macbook Air có chậm hơn nhưng không ảnh hưởng đáng kể tới việc sử dụng hằng ngày.

Thanh Tùng