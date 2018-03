Theo PcMag, đầu tuần này, chip FX của AMD đã "ép xung" lên được 8,429 GHz. Công ty sản xuất chip trên cho biết tám mẫu vi xử lý FX của họ đã vượt qua kỷ lục trước đó là 8,309 GHz. Tốc độ này đã được ghi vào kỷ lục Guinness. AMD cho biết thêm, vi xử lý FX có thể đạt tới xung nhịp 5GHz mà chỉ cần dùng quạt hoặc dung dịch làm mát với mức chi phí thấp hơn 100 USD.

"Ép xung" (hay overclock), xuất hiện từ thời các máy tính còn sử dụng chip 486 và Pentium, nhằm làm tăng tốc độ của chip máy tính. Nhìn chung, các mẫu vi xử lý thường đã được kiểm tra và đặt cho một tốc độ cao nhất có thể. Điều này giúp cho chip tránh bị lỗi khi hoạt động do nhiệt độ thiết bị tăng cao. Đối với PC hay máy tính xách tay, người ta thường sử dụng quạt để làm mát cho chip. Ngoài ra, một số hệ thống còn sử dụng dung dịch để thoát nhiệt.

Các dung dịch được dùng để làm mát máy khi ép xung là Helium và Nitrogen. Dung dịch Nitrogen có thể khiến cho nhiệt độ của vi xử lý xuống dưới -180 độ C. Tuy vậy, có khả năng rủi ro là chip bị ngưng hoạt động do nhiệt độ quá thấp. May mắn là đội overclock của AMD không gặp tình trạng trên khi thực hiện với vi xử lý FX.

Dòng chip FX của AMD là mẫu sản phẩm cao cấp và cho phép người dùng hiệu chỉnh các thông số như dòng điện và hệ số nhân để ép xung.

Thanh Tùng