Một tuần trở lại đây, nhiều cửa hàng bán linh kiện máy tính cho biết số lượng người hỏi mua USB bỗng tăng đột biến so với tháng trước. Anh Hiếu, chủ một cửa hàng bán đồ linh kiện máy tính trên đường Láng, Hà Nội, cho biết có ngày anh bán được tới 4 chiếc USB 3G so với con số trung bình là một, hai chiếc mỗi ngày. Số người mua phần lớn đều có chung một câu hỏi "có sử dụng được với tất cả các mạng không".

Các chủ đề bàn luận về thiết bị và các dịch vụ nhà mạng sôi động trở lại. Ảnh chụp màn hình.

Lý giải điều này, anh Hiếu cho rằng thị trường USB 3G biến động là do các nhà mạng di động trong nước đang có gói cước 3G không giới hạn rất hấp dẫn. Viettel là nhà cung cấp đi đầu với gói cước sử dụng dữ liệu 3G mới không giới hạn dung lượng và mức cước tối đa chỉ dừng ở 120.000 đồng. "Trước đây cả ba nhà mạng lớn đều có gói không giới hạn nhưng mức cước không rẻ như này và đều bị cắt bỏ một năm trước", anh Hiếu cho biết.

Hiện tại, MobiFone cũng có gói cước 3G không giới hạn như Viettel, nhưng mức giá lại đắt hơn (500.000 đồng) và chỉ áp dụng với thuê bao trả sau. Trong khi đó, mức giá của Viettel là 120.000 đồng và áp dụng với cả thuê bao trả sau lẫn trả trước. Ngoài ra, với Viettel, nếu người dùng sử dụng ít hơn con số 120.000 đồng cũng sẽ chỉ phải trả tiền cho mức đó.

Anh Đức (Minh Khai, Hà Nội) cho hay, gia đình anh đi làm cả ngày, chỉ buổi tối mới dùng đến mạng trong khi việc đăng ký dịch vụ ADSL lại phiền hà vì căn hộ đang ở là nhà thuê. "Dùng USB 3G tiện, cơ động hơn nhiều và chi phí bây giờ cũng chỉ hơn 100.000 đồng một tháng" anh Đức cho hay.

Giá thành USB 3G và cả gói cước đã hấp dẫn hơn trước đây rất nhiều. Ảnh: Tuấn Hưng.

Một lý do là giá bán USB 3G hiện tại đã rẻ hơn khá nhiều so với trước đây. Loại tốc độ cao nhất của các nhà mạng hiện cũng chỉ gần 800.000 đồng, rẻ hơn khoảng gần 500.000 đồng so với thời gian đầu khi mới có mặt trên thị trường. Trong khi đó, thị trường xách tay với các mẫu mã nhập từ Trung Quốc có giá rẻ hơn từ 100.000 đến 150.000 đồng.

Các loại do nhà mạng bán ra được giới thiệu có chất lượng tốt hơn, bảo hành chính hãng nhưng chỉ cho phép sử dụng riêng với kết nối của mình. Trong khi đó, các mẫu bán tại cửa hàng có thể sử dụng với tất cả các mạng. Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ "bẻ khóa" USB 3G chính hãng để sử dụng với tất cả các mạng giá khoảng 100.000 đồng đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều.

Kết nối mạng bằng USB 3G tốc độ thấp hơn so với ADSL hay cáp quang, nhưng lợi thế của loại hình dịch vụ này là gọn nhẹ và tiện lợi, phù hợp với người thường xuyên phải di chuyển, hay đi công tác xa, chỗ ở không cố định, và không có nhu cầu phải xem video trực tuyến hay tải các file dữ liệu quá nặng.

Minh Phương